В результате исследования эксперты выяснили, что бескорыстные люди, независимо от возраста и характера, имели больший успех на свиданиях, и для них не составляло труда найти себе партнера.

Американские ученые с помощью исследования выяснили, какая черта характера человека является "самой сексуальной". Именно эта черта больше всего привлекает представителей противоположного пола.

Об этом пишет Maximum со ссылкой на nlm.

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В эксперименте приняли участие более 800 человек. Профессор психологии Пэт Барклай задавал респондентам вопросы относительно отношений, насколько они готовы помогать другим, в частности, могут ли стать донором или пожертвовать деньги в благотворительные организации и тому подобное.

В результате исследования эксперты выяснили, что бескорыстные люди, независимо от возраста и характера, имели больший успех на свиданиях, и для них не составляло труда найти себе партнера, в сравнении с теми, кто не имел такого качества. То есть, бескорыстие стало самой сексуальной чертой характера человека.

Исследователей удивило, что это качество оставила позади уверенность в себе, чувство юмора и честность, которые, как правило, мужчины и женщины, ищут в своем спутнике жизни.

Отмечается, что бескорыстие как черта характера облегчает жизнь, формирует совершенно новое, позитивное мышление, заставляет посмотреть на мир другими глазами.

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Автор: Виктория Гордиенко