Этот процесс стимулирует у обоих партнеров выработку гормонов окситоцина и дегидроэпиандростерона.

Исследователи из Университета штата Нью-Йорк сообщили из лаборатории хорошие новости: оказывается, куннилингус - это не только приятный, но и полезный вид досуга.

Как утверждают ученые, не только для женщин, но и для мужчин, пишет Maxim.

Эксперты выяснили, что куннилингус стимулирует у обоих партнеров выработку гормонов окситоцина и дегидроэпиандростерона. Тот и другой препятствуют развитию рака и сердечных заболеваний. А еще окситоцин - его еще иногда называют «гормон любви» - эффективно борется с головной болью и укрепляет сон (он понадобится тебе после качественного куннилингуса).

В общем, когда в следующий раз перед тобой будет лежать выбор - делать куннилингус или нет - выбирай первое! Твой организм, а может, и девушка скажут тебе спасибо.

Секс: новости на тему

Читайте последние новости Украины и мира на канале УНИАН в Telegram

Автор: Иван Бойко