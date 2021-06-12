Исследователи из Университета штата Нью-Йорк сообщили из лаборатории хорошие новости: оказывается, куннилингус - это не только приятный, но и полезный вид досуга.
Как утверждают ученые, не только для женщин, но и для мужчин, пишет Maxim.
Эксперты выяснили, что куннилингус стимулирует у обоих партнеров выработку гормонов окситоцина и дегидроэпиандростерона. Тот и другой препятствуют развитию рака и сердечных заболеваний. А еще окситоцин - его еще иногда называют «гормон любви» - эффективно борется с головной болью и укрепляет сон (он понадобится тебе после качественного куннилингуса).
В общем, когда в следующий раз перед тобой будет лежать выбор - делать куннилингус или нет - выбирай первое! Твой организм, а может, и девушка скажут тебе спасибо.
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