Информация предназначена для лиц старше 18 лет!

Либидо меняется в суточном и месячном цикле, поскольку напрямую связано с гормональным балансом. Кратковременное снижение случается с каждым. Однако на проблемы с половым влечением в течение длительного времени стоит обратить внимание, особенно если это состояние не связано с приемом лекарств. Какие факторы вызывают снижение либидо, как вернуть желание и могут ли помочь девайсы на EVA.UA, читайте в статье.

С чем связано снижение либидо

Кратковременное отсутствие сексуального влечения не является расстройством и может быть связано со многими факторами, такими как простуда, стресс, плохое самочувствие или эмоциональное состояние. Обычно оно проходит само по себе. Если пониженное либидо сохраняется в течение длительного времени, следует искать причину.

Чаще всего за снижение либидо отвечают такие факторы.

Видео дня

Гормональные нарушения. Проблемы с половыми гормонами, нейротрансмиттерами, гормонами щитовидной железы могут вызвать сексуальную дисфункцию. Иногда гормональный дисбаланс у женщин — это следствие неправильно подобранной гормональной контрацепции.

Лекарства. Некоторые лекарства могут подавить желание и сексуальную активность. Например, препараты для уменьшения кровяного давления, психотропные препараты, антидепрессанты. Следует проконсультироваться с врачом. Возможно, удастся подобрать другое лекарство, которое не повлияет на качество половой жизни.

Стимуляторы. Злоупотребление алкоголем и табаком отрицательно влияет на сексуальную активность и может вызвать снижение либидо вплоть до эректильной дисфункции.

Стресс, усталость и проблемы в отношениях. Эмоциональные факторы, например, стресс на работе и дома, неудовлетворенность отношениями, психологически травмирующие события могут влиять на половое влечение. Более того, стресс — одна из распространенных причин эректильной дисфункции.

Заболевания. Длительное снижение либидо может быть вызвано хроническими заболеваниями, в том числе: диабетом, анемией, ожирением, нарушением кровообращения, гипертонией.

Плохое питание, дефицит витаминов и минералов. Много жирный пищи, недостаток растительных продуктов, богатых полезными веществами, провоцирует вялость и снижение сексуального желания.

Недостаток или избыток физических упражнений. Малоподвижный образ жизни способствует развитию многих заболеваний, особенно сердечно-сосудистой системы, и может вызывать проблемы с эрекцией. Движения делают нас здоровыми, бодрыми и сексуально активными. Однако будьте осторожны, чрезмерная нагрузка тоже пользы не несет.

Как улучшить либидо? Проверенные методы

Если снижение сексуального влечения не связано с гормональными изменениями, заболеваниями или приемом препаратов, можно попробовать восстановить либидо самостоятельно.

Позаботьтесь о своем питании и занимайтесь спортом. Это два ключевых фактора для нормализации половой жизни. На либидо благотворно влияют магний, цинк, селен, марганец, витамин E, витамины группы B, аргинин, линолевая кислота. Все это вы найдете в овощах, фруктах и орехах. Будут полезны такие специи, как базилик, имбирь, корица, ваниль, куркума, острый перец.

По возможности уменьшите стрессовые факторы и постарайтесь достаточно отдыхать. При наличии партнера обязательно обсудите проблему с ним. Рутина и скука в спальне еще никогда не способствовали возбуждению. Возможно, эксперименты с новым эротичным бельем, ролевыми играми, секс-игрушками или смена обстановки быстро вернут сексуальное желание.