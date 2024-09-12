В частности, Украину ждут трудности из-за российских обстрелов и отключения света.

Всемирная организация здравоохранения предупредила о потенциальном кризисе в области здравоохранения в Украине, ведь страна будет переживать уже третью зиму войны с момента полномасштабного вторжения РФ, пишет The Independent.

По словам представителей ООН, российские удары нанесли значительный ущерб энергетической и медицинской инфраструктуре страны, оставив миллионы людей "уязвимыми в условиях снижения температуры".

"Украина приближается к своей третьей зиме в условиях полномасштабной войны - вероятно, самой сложной из всех. Усиленное внимание к здравоохранению является более важным, чем когда-либо", - отметил региональный директор ВОЗ в Европе Ганс Клюге в интервью журналистам в Киеве. Видео дня

С начала полномасштабной войны Организация Объединенных Наций зафиксировала почти 2 тысячи атак на инфраструктуру здравоохранения Украины. По словам Клюге, эти обстрелы имеют серьезное влияние на систему здравоохранения, которая преимущественно является государственной.

"Целенаправленные атаки нанесли ущерб энергетической инфраструктуре Украины. Частые отключения электроэнергии уже наносят ущерб, и есть признаки опасности для зимы. Это может поставить под угрозу хранение и распространение вакцин, что приведет к росту количества заболеваний, которые можно предотвратить", - отметил представитель ВОЗ после визита в прифронтовые регионы на востоке Украины.

Также он заявил, что может быть загрязнение системы водоснабжения из-за постоянных перебоев в электроснабжении и повышенные признаки устойчивости к антимикробным препаратам из-за злоупотребления антибиотиками.

"У нас есть истории о ранах, которые просто не заживают из-за устойчивости к антибиотикам. Это может иметь последствия далеко за пределами Украины, если лекарства станут неэффективными", - объяснил Клюге.

Поэтому в рамках инициатив украинских властей и западных правительств организация намерена установить 15 пунктов обогрева в больницах, находящихся под угрозой обстрелов, а также создать сеть лечебных клиник в районах, где доступ к медицинской помощи затруднен. ВОЗ также пытается передать генераторы и другие средства резервного питания.

Клюге подчеркнул, что в начале работа над этими проектами была сосредоточена в Харькове, ведь город часто подвергается атакам со стороны РФ. Также в организации ранее сообщали, что планируют передать 23 машины скорой помощи для медиков, которые находятся в прифронтовых районах.

Прогнозы экспертов на зиму в Украине

Ранее Центр противодействия дезинформации опубликовал два возможных сценария со светом в Украине во время зимнего периода.

"По оптимистическому прогнозу, если на стабильной основе будут работать 8-9 энергоблоков АЭС, а зима будет умеренной, без сильных морозов, планируется восстановление около 3 ГВт (3000 мегаватт) из 6 ГВт поврежденной мощности. При таком развитии событий возможны отключения электроэнергии продолжительностью до 12 часов в сутки", - отметили эксперты, рассказывая об оптимистическом прогнозе.

В то же время более пессимистический сценарий предусматривает восстановление лишь примерно 2000 мегаватт мощности. По количеству рабочих блоков АЭС, то их будет 6-7, а зима будет одновременно холодной, тогда система может оказаться в кризисной ситуации.

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