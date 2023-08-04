По мнению психолога, это идея достаточно хорошая, однако необходим четкий план ее реализации.

Запрет использования смартфонов в школах улучшил бы уровень обучения учащихся и их психологическое состояние в целом. Об этом в комментарии УНИАН заявила психолог Ольга Голубицкая.

"В частных школах (в Украине - УНИАН), обычно, уже так делают. Дети, когда приходят в школу, они сдают телефоны в разные боксы или оставляют в своем шкафу. Есть разные требования к реализации этой идеи. И она используется не только для того, чтобы дети себя хорошо вели, а для того, чтобы улучшить способность их внимания. Потому что внимание у ребенка убегает, и мы так тяжело сосредотачиваемся. А когда у них есть смартфоны им сложно регулировать процесс и проходить какие-то сложные моменты в учебе, напрягаясь. От напряжения они отвлекаются, теряют линии разговора или обучения, поэтому в принципе, если это будет достаточно адекватно сделано, то я думаю, это довольно хороший совет", - заявила психолог.

По ее мнению, реализовать же такую практику в государственных школах сложно: нужно, чтобы кто-то за этим следил или запретить детям брать смартфоны в школу.

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"Для реализации это достаточно сложный процесс. Гарантировать целостность для большого количества телефонов школе будет сложно. В обычной школе иногда нет даже охранника, который мог бы номинально организовать сохранение телефонов, когда дети их принесли, например. Это разве что они будут на каждом уроке демонстративно класть их в какой-то прозрачный бокс, а в конце урока забирать. Но на переменах они смогут использовать смартфон, делать какие-то видео", - пояснила Голубицкая.

Она подчеркнула, что в целом идея глобального запрета смартфонов является удачной, и положительно повлияет на психологических состояние детей.

"Это классно, если у них будет этот опыт, то есть пребывание без телефонов. Потому что у многих детей уже есть зависимость. Они даже не могут физически его положить, чтобы не взять через 15 минут, даже если они на него не смотрят, а важно держать в руках или подобное", - добавила психолог.

Кроме того, Голубицкая отметила, что дистанционное обучение влияет на его качество и на социализацию детей, реализацию их потребностей.

"Любой человек, даже взрослый устает от экрана, а детям и в школе трудно сидеть, удержать их внимание, когда перед ними учитель непосредственно, а когда это происходит дистанционно, это может очень сильно затруднять качество обучения. Плюс, дети очень сильно страдают от того, что нет возможности хаотичного общения. Эти произвольные контакты ограничены", - сказала Голубицкая.

Запрет телефонов в школах - что известно

Как сообщал УНИАН, Организация Объединенных Наций по вопросам образования, науки и культуры (ЮНЕСКО) рекомендовала запретить использование смартфонов в школах, чтобы улучшить уровень обучения учащихся и защитить детей от киберзапугивания.

В докладе говорится, что чрезмерное использование мобильных телефонов влияет на снижение успеваемости школьников, а значительное количество времени, проведенного за экраном, негативно влияет на эмоциональную стабильность детей.

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