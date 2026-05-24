По словам экспертов, зефир может быть не только вкусным десертом, но и менее вредной альтернативой другим сладостям.

Зефир часто называют одним из "самых легких" десертов и считают более безопасной альтернативой тортам или шоколаду. В то же время даже у такого воздушного лакомства есть свои нюансы: от состава и красителей до содержания сахара и влияния на здоровье.

Флорист Мирослава Югас рассказала в комментарии УНИАН, из чего делают зефир белый, как окрашивают этот десерт и чем он отличается от маршмеллоу.

Из чего делают зефир в Украине – что входит в его состав

По словам кондитерши, классический зефир изготавливают на основе фруктового или ягодного пюре, чаще всего яблочного, которое придает десерту характерный вкус и нежную текстуру. Также среди того, что входит в состав зефира, можно выделить сахар, белок и агар-агар.

В то же время она отметила, что в своей работе использует адаптированную рецептуру для зефирной флористики:

"Я работаю на основе 100% натурального яблочного сока, сахара, агар-агара и альбумина (пастеризованного яичного белка)".

По ее словам, эти ингредиенты позволяют создавать стабильную воздушную массу, из которой можно формировать цветы с тонкими лепестками и четкими формами.

Чем отличается зефир от маршмеллоу

Также Югас подчеркнула, что зефир существенно отличается от "маршмеллоу" – как по составу, так и по технологии приготовления.

Она объяснила, что маршмеллоу обычно готовят из сахарного сиропа, желатина и воды, поэтому он имеет более тягучую и упругую текстуру. При этом, учитывая, из чего сделан магазинный зефир, этот продукт остается более нежным, легким и воздушным.

Отдельно эксперт обратила внимание на цветной зефир. По ее словам, для окрашивания могут использовать как синтетические пищевые красители, так и натуральные компоненты – фрукты, ягоды или овощи:

"Есть замечательные натуральные красители Bright Foods на основе фруктов и ягод, которыми можно тонировать зефир или наносить цвет сверху для создания естественных оттенков".

Например, синие оттенки получают благодаря спирулине, а розовые и красные – благодаря свекле, черной смородине или редису.

В то же время в промышленном производстве чаще всего применяют именно синтетические пищевые красители.

Чем полезен и вреден зефир – как он помогает похудеть

Гастроэнтеролог-диетолог медицинской сети "Добробут" Людмила Федорченко рассказала в комментарии УНИАН, сколько штук зефира можно съедать в день, кому стоит ограничить его в рационе и почему его иногда считают "диетическим" десертом.

По словам врача, причина не в особой пользе продукта, а в том, что в нем почти нет жира:

"Классический зефир – это преимущественно сахар, фруктовое пюре, белок или желирующие вещества. То есть это не "фитнес-продукт", а просто сладости с меньшим содержанием жира, чем, например, торт".

Она также добавила, что когда-то подобные лакомства изготавливали из корня алтея лекарственного, из-за чего они были ближе к аптечному средству для горла, однако современный зефир стал обычным кондитерским изделием.

Зефир – польза для фигуры

Говоря о пищевой ценности зефира, Федорченко подчеркнула, что его польза довольно ограничена, однако он может быть психологически комфортным десертом для людей, которые хотят сладкого, но стараются ограничить жирную пищу.

В то же время не стоит считать, что яблочное пюре или пектин в составе могут заменить полноценные фрукты.

Чем полезен и вреден зефир – кому стоит его ограничить

Основным фактором, в чем вред зефира, врач назвала высокое содержание сахара: в 100 граммах маршмеллоу или зефироподобных изделий может содержаться примерно 318 ккал и более 80 граммов углеводов, большинство из которых – сахара. Именно поэтому зефир не следует воспринимать как "безопасный" ежедневный перекус.

При этом, как, со своей стороны, отметила Мирослава Югас, сегодня существуют рецептуры зефира без сахара или с его частичной заменой на альтернативные подсластители. Однако, по словам кондитерши, технологически такой десерт сложнее в приготовлении, поскольку именно сахар отвечает за стабильность текстуры и форму изделия.

Что касается разницы между белым и розовым зефиром, Федорченко отметила: если цвет получен натуральным способом, существенной разницы в пользе нет. В то же время зефир с искусственными красителями может быть менее полезным из-за состава таких добавок.

Также она подчеркнула, что зефир следует употреблять с осторожностью людям с сахарным диабетом, инсулинорезистентностью, ожирением, высоким уровнем триглицеридов, кариесом или склонностью к перееданию сладкого.

"Для большинства здоровых людей – 1 небольшой зефир или примерно 25–30 граммов в качестве десерта и не каждый день", – подытожила врач, добавив, что лучше всего есть его после основного приема пищи, а не натощак под кофе, "потому что тогда шансов остановиться меньше".

справка Мирослава Югас Флорист-кондитер, основательница бренда Sweet delight.Zefir by Myroslava Yuhas Уже более года занимается созданием реалистичных цветов и композиций из зефира, сочетая эстетику флористики и кондитерское искусство. Проходила интенсивные курсы и обучение у одних из лучших мастеров Украины, постоянно совершенствует свои навыки. Основное направление работы — авторские зефирные цветы и цветочные композиции ручной работы, созданные с вниманием к деталям и эстетике каждого элемента.

справка Людмила Федорченко гастроэнтеролог Людмила Федорченко - гастроэнтеролог медицинской сети "Добробут". Выпускница Национального медицинского университета имени А. Богомольца. Постоянно повышает квалификацию, участвует в профильных конференциях, курсах тематического усовершенствования и образовательных мероприятиях с участием украинских и международных специалистов, выступает экспертом для медиа.

