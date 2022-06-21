Кому может навредить йодированная соль и как можно использовать её в консервации - читайте на УНИАН.

Йодированную соль употребляют для профилактики эндокринных заболеваний. Сейчас покупка йодированной соли часто - вынужденная мера. В последнее время на полках магазинах почти вся соль - йодированная, поскольку в Украине наблюдается дефицит соли и мы закупаем импортную приправу. А во многих странах всю соль обязаны насыщать йодом.

УНИАН разобрался, чем полезна йодированная соль, кому она может навредить и как использовать её для консервации.

Йодированная соль - польза для организма

Регулярное употребление йодированной соли предотвращает йододефицит. Недостаток йода крайне опасен для организма и влияет на все органы. Этот микроэлемент нужен для нормальной работы щитовидной железы, почек, сердца, правильного умственного и психического развития. При недостаточном употреблении йода беременной женщиной у ребенка может развиться умственная отсталость.

Использовать йодированную соль в блюдах рекомендуется всем людям, которые употребляют недостаточно йода. Кроме йодированной соли, йода много в водорослях, креветках, морской рыбе. Йодированная соль полезна каждому, кто не есть морепродукты часто и в больших количествах. В некоторых странах вся соль обаятельно должна быть йодированной.

Кому вредно есть йодированную соль

Есть лишь одно строгое противопоказание к употреблению йодированной соли - это период после хирургического лечения рака щитовидной железы. В остальной йодированная соль не навредит, если не допускать передозировки. В день приправу можно употреблять можно не больше одной чайной ложки с горкой.

Использование йодированной соли в консервации

Раньше считалось, что йодированную соль нельзя использовать в заготовках на зиму. Такое убеждение связано с тем, что йодированная соль была некачественной, йод из неё быстро испарялся и портил цвет и вкус продуктов

Сейчас такое опасение не актуально. Современная йодированная соль имеет более высокое качество и сохраняет свои свойства до года. Если такая соль хранится открытой меньше 6 месяцев - её смело можно использовать для любой консервации. Особенно в том случае, если приправа импортная.

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