Европейский Союз согласовал 9-й пакет санкций против России за ее вторжение в Украину. В нем, как и в восьми предыдущих пакетах, снова нет санкций против фармацевтической отрасли. Скорее всего, их не будет и в 10-м пакете, говорится в публикации "Гуманитарная манипуляция. Почему не вводят санкции против фармацевтических компаний" на censor.net.

Между тем, отмечают авторы материала, в прошлом году такие компании, как B.Braun, Gedeon Richter, Sun Pharma, Abbott, Servier и Egis, Stada, КРКА, Menarini Group и ряд других, пополнили бюджет РФ на 339 млн долларов.

"За эти деньги РФ приобрела 339 тыс. снарядов для 122-мм пушки, или 3556 ракет "Смерч", или 39 крылатых ракет "Калибр", или 23 штурмовика Су-25, или любое другое оружие, которым оккупанты продолжают убивать украинцев", – приводит соответствующие подсчеты Центр противодействия дезинформации при СНБО, данные которого процитированы в материале.

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Фактически единственной страной, введшей фармсанкции стала Украина.

Еще 22 мая 2022 года Верховная Рада Украины приняла закон "О внесении изменений в Закон Украины "О лекарственных средствах" по ограничению обращения лекарственных средств, производство которых расположено на территории Российской Федерации или Республики Беларусь, а также по вывозу лекарственных средств из Украины" № 2271.

Согласно этому закону, вводится запрет на продажу лекарств, производители которых осуществляют прямую или опосредованную деятельность по производству лекарственных средств на территории государства-агрессора или Белоруссии.

Впрочем, еще раньше, а именно в 2017 году исполняющий обязанности министра здравоохранения Украины Ульяна Супрун сделала заявление о намерении остановить поставки на украинские рынки медицинских препаратов из России.

"Минздрав поощряет украинских и иностранных производителей выводить на рынок качественные заменители для препаратов российского производства. Двойных стандартов быть не должно: страна, развязавшая войну против украинского народа, не имеет права зарабатывать на нашем лечении", – отмечала тогда Супрун, цитируемая censor.net.

В то же время, говорится в публикации, украинским пациентам не стоит опасаться дефицита лекарств. Запрет на реализацию лекарства действует в том случае, если в Украине существует как минимум два заменителя для каждого из запрещенного препарата. Да и в целом эксперты фармрынка считают, что перечень лекарственных средств, которые потенциально могут быть запрещены, не слишком широк, говорится в статье.