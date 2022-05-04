Здесь уже родилось 112 малышей, а еще 300 скоро должны появиться на свет.

Днепропетровская область стала центром приема беременных их "горячих" регионов. Здесь уже родилось 112 малышей, которые еще в утробе матери стали вынужденными переселенцами, а еще 300 младенцев ожидают появления на свет.

Об этом говорится в сюжете ТСН.

Екатерина Гульмилина еще пару месяцев назад не могла представить, что будет рожать в Днепре. Она убегала из Донецкой области, где российская армия беспощадно атаковала города. Екатерина успела выехать как раз перед очередным обстрелом.

Виктория Ревяткина пережила массированные удары в родном селе возле Изюма. У женщины есть две дочери – Ира и Кира. Сейчас она ждет мальчика, у которого врачи нашли проблемы с сердцем и из-за оккупации села два месяца не могла попасть к врачу.

"Мы сидели в свекольной яме. Снаряды взрывались в 300 метрах от нас. Мы выскочили из ямы, сели в машину и уехали. Мы не знали, куда ехать и как", - вспоминает женщина.

Сейчас Виктория находится под постоянным присмотром врачей, где ей дали надежду на спасение малыша.

Врачи призывают беременных украинок обращаться за помощью, даже если нет никаких медицинских документов. Отмечается, что помощь бесплатная, а запас лекарств в области есть.

Как ранее сообщал УНИАН, 23 апреля Одесса подверглась ракетному удару. Повреждены объекты инфраструктуры, в том числе два жилых дома, один из них - 16-этажный. Погибли 7 человек, среди которых трехмесячный ребенок. Также погибли молодые супруги, которые ждали ребенка.

Вас также могут заинтересовать новости: