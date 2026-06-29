Вячеслав Крук представил проект национальной сети экспертной диагностики сердца будущего ребенка

В Одессе состоялся официальный старт проекта по созданию национальной и глобальной сети экспертной диагностики сердца будущего ребенка. Инициатива призвана объединить ведущих украинских специалистов в области фетальной кардиологии, детской кардиохирургии, акушерства и пренатальной медицины для раннего выявления врожденных патологий сердца еще во время беременности.

По данным Всемирной организации здравоохранения, около 1% новорожденных появляются на свет с врожденными пороками сердца. Многие из этих патологий можно выявить ещё до рождения ребёнка, что позволяет заранее подготовить необходимую медицинскую помощь и существенно повысить эффективность дальнейшего лечения.

Одним из соучредителей проекта выступил основатель медицинского холдинга INTO-SANA и Центра медицинской реабилитации REALIVE-MED Вячеслав Крук. По его словам, главная задача новой системы – обеспечить доступ к экспертной диагностике независимо от того, в каком городе или регионе находится пациентка.

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"Мы говорим не просто о новом медицинском проекте, а о создании профессиональной экспертной сети, которая позволит объединить знания и опыт ведущих специалистов. Каждая беременная женщина должна иметь возможность получить экспертную оценку состояния сердца будущего ребенка, а каждый врач – доступ к передовым практикам и современным протоколам диагностики", – отметил Крук.

Проект предусматривает создание экспертной сети врачей и медицинских учреждений, которые будут работать по единым стандартам исследования сердца плода. Полученные результаты смогут направляться на экспертную оценку специалистам высочайшего уровня в сфере фетальной кардиологии и детской кардиохирургии.

В мероприятии приняли участие известные украинские врачи и ученые, среди которых детский кардиохирург профессор Илья Емец, профессор Дмитрий Говсеев, ведущий эксперт по фетальной и детской кардиологии Андрей Куркевич, а также другие специалисты, занимающиеся диагностикой и лечением врождённых пороков сердца.

В ходе форума обсуждались современные возможности пренатальной диагностики, международный опыт выявления сердечных патологий у плода и вопросы формирования единой системы экспертного сопровождения пациентов. Отдельным блоком программы стал практический мастер-класс по исследованию сердца плода в формате Live Scan.

Участники мероприятия подчеркнули, что развитие экспертной диагностики является одним из самых перспективных направлений современной медицины, поскольку позволяет выявлять сложные заболевания еще до рождения ребенка и принимать необходимые медицинские решения на самых ранних этапах.

Организаторы рассчитывают, что в дальнейшем проект станет платформой для сотрудничества украинских и международных экспертных центров и позволит значительно расширить доступ пациентов к высококвалифицированной медицинской помощи в сфере диагностики врожденных заболеваний сердца.

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