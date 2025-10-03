Рак молочной железы - не только женская болезнь. История мужчины, который пережил диагноз, это подтверждает.

36-летний британец Джеймс Ричардс, который никогда не представлял, что может заболеть раком молочной железы, рассказал свою историю борьбы с болезнью.

Как пишет The Independent, все началось с маленькой шишки на груди, которую он сначала проигнорировал. Лишь через несколько месяцев боль заставила обратиться к врачу. Обследование, биопсия и маммография подтвердили худшие подозрения: у мужчины - рак молочной железы третьей стадии, который уже поразил лимфатические узлы.

Ему пришлось пройти курс химиотерапии, несколько операций и лучевую терапию. На определенном этапе врачи даже предполагали четвертую стадию, однако ошибка диагностики оказалась связанной с зубной инфекцией. Несмотря на сложное лечение, мужчина сумел преодолеть болезнь, но признает: психологически восстановиться было даже труднее, чем пережить терапию.

"Я был мужчиной, мне было 36 - и я никогда не думал, что у меня может быть рак молочной железы. Я рассказал о своем диагнозе партнерше и родителям. Мы все были шокированы", - признался он.

Сегодня Джеймс открыто делится своим опытом, чтобы повысить осведомленность: рак молочной железы может поражать не только женщин, но и мужчин. Его цель - разрушить предубеждения и изменить подход к диагностике и лечению мужских случаев этого недуга.

