Врачи рассказали, можно ли ложиться спать голодным или все-таки подкрепиться.

Ложиться спать голодным иногда приходится по разным причинам - одни люди считают, что смогут таким образом быстрее похудеть, другие просто не хотят нагружать желудок перед сном, а третьи и рады бы поесть, но нечего. УНИАН выяснил, что лучше - лечь спать голодным или поесть, и как это повлияет на здоровье.

Ранее мы говорили о том, как похудеть без диет на 10 кг и больше.

Полезно ли ложиться спать голодным

Издание healthline пишет, что если человек за день съедает достаточное количество пищи и получает нужное ему количество калорий, то не есть перед сном можно и даже нужно. Можно ли спать с чувством голода? Да, если вы следите за своим питанием, соблюдаете баланс БЖУ и придерживаетесь здравого подхода к похудению. Очень часто бывает так, что люди на правильном питании испытывают голод перед сном - это нормально.

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Можно ли ложиться спать голодным

Есть случаи, когда отсутствие пищи в организме перед путешествием в царство Морфея поможет решить некоторые проблемы. Ознакомьтесь со списком ниже, чтобы понимать, как и чем вы помогаете своему организму, если принимаете решение ложиться спать голодным.

Правильное питание

Суть правильного питания в том, что у человека за день должно быть 3 полноценных приема пищи и 2 перекуса, если они необходимы. При этом важно понимать, что график приема пищи должен быть соизмерим со временем отхода ко сну. Если между ужином и сном большой промежуток времени, то вы, конечно, почувствуете голод.

Похудение

Если вы выбрали метод снижения количества калорий в рационе для того чтобы похудеть, то тоже можете испытывать голод, причем не только перед сном, а постоянно. Вы можете худеть любым удобным способом, но убедитесь, что питание сбалансировано и полезно, даже если диета строгая. В противном случае вместе с регулярным чувством голода получите заболевания ЖКТ и проблемы со здоровьем.

Регулярный недосып

Люди, которые плохо спят и постоянно не высыпаются, также сталкиваются с чувством голода перед сном. Все дело в гормоне грелине (иногда - лептине), который слишком активно вырабатывается при переутомлении. Именно он посылает сигнал мозгу, что нужно поесть, а также усиливает чувство голода. Помочь себе можете только вы - сделайте все, чтобы высыпаться, иначе постоянно будете хотеть есть.

Плохое питание

Каждый человек в сутки должен потреблять минимум 2000 калорий, а если этот показатель падает до 1800 и ниже, то врачи диагностируют недостаточное питание. То же самое касается и тех людей, в рационе которых нет нужного количества витаминов, микро- и макроэлементов.

Если постоянно лишать свой организм здорового и сбалансированного питания, то начнутся проблемы со сном. Это причина, почему нельзя спать голодным - длительное недоедание и сон на голодный желудок приведут к истощению запасов глюкозы в печени, из-за чего есть риск развития углеводной недостаточности и разрушения клеток печени.

Как влияет голод на сон - последствия для организма

Единицам людей приятно чувство голода - как правило, урчание живота и ощущение пустого желудка вызывают только раздражение и злость. Но диетологи все равно говорят, что лечь спать голодным полезнее, чем поесть перед сном.

Прием пищи перед отходом ко сну имеет ряд побочек. Как минимум, слишком поздний ужин приводит к набору веса и\или проблемам с ЖКТ, нарушению сна, замедлению метаболизма и так далее. Все потому, что ваш организм уже перешел в стадию покоя, а вы загружаете его пищей.

Ученые провели исследования и объяснили, что будет, если есть перед сном:

если вы поели за 4 часа до сна, то на следующий день съедите больше;

поздний ужин приводит к увеличению массы тела, набору калорий и повышенному потреблению пищи в дальнейшем;

регулярные перекусы за 2-4 часа до сна обязательно станут причиной увеличения жировой массы в теле.

Прием пищи поздно вечером также может способствовать расстройству желудка и проблемам со сном. Так что, если вы хотите чувствовать себя здоровыми и выспавшимися, регулируйте свое питание и сон.

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