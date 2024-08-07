Ложиться спать голодным иногда приходится по разным причинам - одни люди считают, что смогут таким образом быстрее похудеть, другие просто не хотят нагружать желудок перед сном, а третьи и рады бы поесть, но нечего. УНИАН выяснил, что лучше - лечь спать голодным или поесть, и как это повлияет на здоровье.
Ранее мы говорили о том, как похудеть без диет на 10 кг и больше.
Полезно ли ложиться спать голодным
Издание healthline пишет, что если человек за день съедает достаточное количество пищи и получает нужное ему количество калорий, то не есть перед сном можно и даже нужно. Можно ли спать с чувством голода? Да, если вы следите за своим питанием, соблюдаете баланс БЖУ и придерживаетесь здравого подхода к похудению. Очень часто бывает так, что люди на правильном питании испытывают голод перед сном - это нормально.
Можно ли ложиться спать голодным
Есть случаи, когда отсутствие пищи в организме перед путешествием в царство Морфея поможет решить некоторые проблемы. Ознакомьтесь со списком ниже, чтобы понимать, как и чем вы помогаете своему организму, если принимаете решение ложиться спать голодным.
Правильное питание
Суть правильного питания в том, что у человека за день должно быть 3 полноценных приема пищи и 2 перекуса, если они необходимы. При этом важно понимать, что график приема пищи должен быть соизмерим со временем отхода ко сну. Если между ужином и сном большой промежуток времени, то вы, конечно, почувствуете голод.
Похудение
Если вы выбрали метод снижения количества калорий в рационе для того чтобы похудеть, то тоже можете испытывать голод, причем не только перед сном, а постоянно. Вы можете худеть любым удобным способом, но убедитесь, что питание сбалансировано и полезно, даже если диета строгая. В противном случае вместе с регулярным чувством голода получите заболевания ЖКТ и проблемы со здоровьем.
Регулярный недосып
Люди, которые плохо спят и постоянно не высыпаются, также сталкиваются с чувством голода перед сном. Все дело в гормоне грелине (иногда - лептине), который слишком активно вырабатывается при переутомлении. Именно он посылает сигнал мозгу, что нужно поесть, а также усиливает чувство голода. Помочь себе можете только вы - сделайте все, чтобы высыпаться, иначе постоянно будете хотеть есть.
Плохое питание
Каждый человек в сутки должен потреблять минимум 2000 калорий, а если этот показатель падает до 1800 и ниже, то врачи диагностируют недостаточное питание. То же самое касается и тех людей, в рационе которых нет нужного количества витаминов, микро- и макроэлементов.
Если постоянно лишать свой организм здорового и сбалансированного питания, то начнутся проблемы со сном. Это причина, почему нельзя спать голодным - длительное недоедание и сон на голодный желудок приведут к истощению запасов глюкозы в печени, из-за чего есть риск развития углеводной недостаточности и разрушения клеток печени.
Как влияет голод на сон - последствия для организма
Единицам людей приятно чувство голода - как правило, урчание живота и ощущение пустого желудка вызывают только раздражение и злость. Но диетологи все равно говорят, что лечь спать голодным полезнее, чем поесть перед сном.
Прием пищи перед отходом ко сну имеет ряд побочек. Как минимум, слишком поздний ужин приводит к набору веса и\или проблемам с ЖКТ, нарушению сна, замедлению метаболизма и так далее. Все потому, что ваш организм уже перешел в стадию покоя, а вы загружаете его пищей.
Ученые провели исследования и объяснили, что будет, если есть перед сном:
- если вы поели за 4 часа до сна, то на следующий день съедите больше;
- поздний ужин приводит к увеличению массы тела, набору калорий и повышенному потреблению пищи в дальнейшем;
- регулярные перекусы за 2-4 часа до сна обязательно станут причиной увеличения жировой массы в теле.
Прием пищи поздно вечером также может способствовать расстройству желудка и проблемам со сном. Так что, если вы хотите чувствовать себя здоровыми и выспавшимися, регулируйте свое питание и сон.