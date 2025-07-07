Медики настоятельно рекомендуют ввести ягоду в рацион.

Садоводы, которые выращивали ягоду на своих огородах самостоятельно, точно знали, чем подкормить крыжовник весной, чтобы он вырос крупным и сладким. Теперь нужно выяснить, сколько можно его съесть в день, чтобы получить максимальную пользу.

В чем польза крыжовника для организма в целом

Издание Healthline сообщает, что в крыжовнике очень много полезных веществ и очень мало калорий. Эта ягода в своем составе содержит витамины, минералы и антиоксиданты. Если употреблять крыжовник постоянно, удастся снизить уровень сахара в крови и стабилизировать давление. Есть несколько факторов, в чем конкретно польза крыжовника для мужчин и женщин.

Витамины и минералы

Видео дня

Ягоды крыжовника низкокалорийны, но полезны. В одной чашке объемом 150 граммов содержатся Витамин С, Витамин В5 и Витамин В6, а также медь (для здоровья сердечно-сосудистой, иммунной и нервной системы), марганец (для стабилизации обмена веществ, поддержания репродуктивной функции и формирования костей) и калий (для укрепления и правильной работы клеток в организме).

Клетчатка

Для того чтобы восполнить суточную норму клетчатки, одного крыжовника, конечно, мало, но если съедать 150 граммов каждый день, вы будете получать целых 26% от дневной нормы.

Достаточное количество клетчатки в организме - значит правильная консистенция стула, быстрое насыщение пищей и стабильное чувство сытости даже от малых порций.

Антиоксиданты

Недостаток антиоксидантов в организме - один из факторов быстрого старения. Люди, которые употребляют продукты, богатые антиоксидантами, реже страдают от заболеваний сердца и мозга, также у них редко бывает диабет 2 типа.

Контроль уровня сахара в крови

По данным Healthline, клетчатка в ягодах крыжовника стабилизирует уровень сахара в крови, предотвращая скачки. Также, благодаря определенным химическим процессам, сахар из кишечника после употребления той или иной пищи не попадает в кровь.

Защита мозга

Крыжовник содержит лимонную кислоту, благодаря которой железо из пищи не накапливается в клетках. Если регулярно употреблять полезную ягоду, можно снизить риск возникновения болезни Альцгеймера и инсульта.

Польза для сердца

Антиоксиданты и калий в составе крыжовника помогают укреплять сердце и сосуды, из-за чего уменьшается вероятность заболеваний этого органа. По той же причине у тех, кто постоянно ест ягоды, снижается кровяное давление.

Какая польза крыжовника при похудении

Ягоды крыжовника низкокалорийны - смело можно употреблять 150 граммов ежедневно и не переживать о наборе веса. Более того - исследования доказали, что такой полезный продукт не только препятствует накоплению жира, но и сжигает его, способствуя похудению.

Healthline пишет, что люди, которые выбирают крыжовник как перекус вместо другой сладостей, за весь день съедают меньше, чем те, кто делают наоборот. В этом отношении польза крыжовника для женщин, желающих сбросить вес, очевидна.

Кроме того, крыжовник легко добавить в свой рацион. Врачи говорят, что лучше всего употреблять ягоду в сыром виде. Также можно добавлять во фруктовые салаты, в компот или в йогурт.

Вас также могут заинтересовать новости: