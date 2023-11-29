Рассказываем, кому противопоказано есть квашеную капусту и в каких случаях это может привести к беде.

Квашеная капуста - популярная закуска, которую получится и купить в магазине, и приготовить самостоятельно. Однако далеко не всегда такое угощение оказывается безопасным - многим людям оно запрещено. УНИАН выяснил, кому нельзя есть квашеную капусту.

Кому нельзя кушать квашеную капусту - общие запреты

Врачи утверждают, что не так уж безопасна всеми любимая квашеная капуста - противопоказания у нее достаточно серьезные. От такой закуски стоит отказаться людям с гипертонией и нарушением солевого обмена. Увеличение количества соли в организме приведет к повышению артериального давления и отечности, что непременно негативно отразится на общем самочувствии.

Более того, отказаться от капусты нужно и кормящим мамам, хотя беременным такая закуска разрешена - во многих случаях она помогает легче перенести токсикоз. Маленьким детям педиатры также не рекомендуют давать квашеную капусту - желудок малыша не в состоянии ее переварить.

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Можно ли есть квашеную капусту при гастрите

Главный тезис гастроэнтерологов заключается в объяснии, можно ли есть квашеную капусту при проблемах с кишечником или при заболеваниях ЖКТ. Медики безапелляционно запрещают употреблять закуску людям, у которых:

язва;

гастрит;

панкреатит;

повышенная кислотность;

колит.

Воздержаться от употребление ароматной закуски советуют и тем, кто страдает заболеваниями почек или сердца. В квашеной капусте содержится слишком много клетчатки - такая нагрузка допустима не для каждого организма. Если нарушить запрет и вдоволь полакомиться "солененьким", то велики риски получить боли в желудке, метеоризм, отеки и даже приступ тахикардии.

Чтобы избежать проблем со здоровьем, запомните, можно ли есть квашеную капусту на ночь - врачи не рекомендуют этого делать, особенно если присутствуют заболевания, перечисленные выше. Норма квашеной капусты для здорового человека - 150 грамм в день и только днем, чтобы продукт успел перевариться.

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