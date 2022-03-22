Украина нуждается в реагентах для чистки, обеззараживания, дезактивации и дегазации воды.

Председатель Комитета Верховной Рады по вопросам здоровья нации, медицинской помощи и медицинского страхования Михаил Радуцкий обратился в Международный комитет Красного Креста о недопущении вспышки инфекционных заболеваний в Украине.

Об этом он сообщил в своем Telegram-канале.

"Из-за варварских действий путинских фашистов в Мариуполе, Харькове, Херсоне, Чернигове, Сумах и в других городах ситуация приближается к гуманитарной катастрофе. Системы централизованного водоснабжения разрушены, жителям приходится, скрываясь в подвалах и бомбоубежищах, употреблять непригодную для питья воду. Это может привести к быстрому распространению инфекционных заболеваний и к эпидемиологической катастрофе", - подчеркнул Радуцкий.

Он подчеркнул, что Украина нуждается в реагентах для чистки, обеззараживания, дезактивации и дегазации воды, дезинфицирующих средствах для личного применения и санитарной обработки помещений, где временно находятся граждане.

"От имени всех членов Комитета ВР по вопросам здоровья нации обратился к Красному кресту с просьбой обеспечить названными средствами. Мы также будем благодарны за консультацию со стороны военных эпидемиологов и инфекционистов, которые имеют опыт работы в зонах боевых действий", - добавил депутат.

Как сообщал УНИАН, президент Международного Комитета Красного Креста Петер Маурер заявил, что Украина - это крупнейшая операция организации.