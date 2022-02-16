Во Львовском областном клиническом перинатальном центре младенцы провели 85 дней, но теперь отправляются домой.

Во Львове три месяца выхаживали двоих новорожденных, которые появились на свет с весом 950 г и 1100 г.

Об этом рассказали во Львовском областном клиническом перинатальном центре.

"Сегодня имеем приятное событие - выписку Матвея и Максима, которые находились во Львовском областном клиническом перинатальном центре 85 суток", - говорится в сообщении.

Как рассказали в больнице, маму мальчиков привезла скорая помощь. Сначала ее госпитализировали в отделение патологии беременности.

"Безводный период первого ребенка составил 22 дня. На 27-28 неделях беременности проведено ургентное кесарево сечение. Вес при рождении мальчиков 950 г и 1100 г. Дети прошли непростой путь", - отметили в перинатальном центре.

Но родителям и медикам удалось выходить малышей.

"Много усилий со стороны родителей и персонала и вот здоровые и счастливые братики выписываются домой. Вес на момент выписки 2270 и 2740 г.", - говорится в сообщении.

Как сообщал УНИАН, в Киеве 30-летняя женщина Евгения Муромцева помогла выкормить полторы сотни младенцев. У женщины есть шестимесячная дочь Эмма. Быть донором она не планировала, но когда узнала, что имеет гиперлактацию (избыток молока) - начала делиться молоком

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