Сейчас жизни 22-летней девушки ничего не угрожает и ее уже выписали домой.

Во Львове кардиохирурги спасли 22-летнюю львовянку, которая получила проникающее ранение сердца во время ракетного удара по Львову 4 сентября.

Как пишет "ZAXID.NET", утром 4-го сентября "скорая" доставила раненую девушку в больницу св. Луки. Она была в шоковом состоянии, имела проникающее ранение грудной клетки и чувствовала невыносимую боль в области сердца.

"Обломок в нем медики обнаружили уже во время КТ-обследования. Пациентке срочно установили дренаж, который выкачивал кровь из плевральной полости, потому что обломок пробил легкое и перикард - оболочку, которая окружает сердце, и срочно транспортировали в Центр сердца и сосудов больницы св. Пантелеймона, где ее сразу взяли в операционную", - сказано в статье.

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Заведующий Центра Роман Домашич отметил, что состояние пациентки было жизнеугрожающим.

"Она фактически родилась в рубашке. Я удивляюсь, как она к нам доехала, потому что как только мы достали обломок из сердца, участок поражения начал сильно кровоточить. Это проникающее ранение сердца. Еще миллиметр и она умерла бы", - рассказал он.

Кардиохирурги провели сложную операцию на работающем сердце. Обломок размером 1х1,5 см застрял на границе левого и правого желудочков, в толще сердечной мышцы. Операция длилась около 1,5 часа и прошла успешно.

Сейчас жизни 22-летней девушки ничего не угрожает и ее уже выписали домой.

Ракетный удар по Львову 4 сентября

Прошла неделя после самого масштабного обстрела Львова: Россия атаковала город 13 ракетами и десятками дронов. Были убиты семь львовян, а Ярослав Базилевич потерял целую семью: жену и трех дочерей. 60 раненых были ранены. Сегодня в больнице до сих пор находится еще 15 человек в разных состояниях.

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