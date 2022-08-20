У старшего из братьев была черепно-мозговая травма и перелом руки, а младший 8-летний Яков перенес инсульт.

Львовские медики почти два месяца спасают 8-летнего Якова и 14-летнего Владимира из Одесской области, которые в результате обстрела оккупантов потеряли дом, маму и отчима.

Как говорится в сюжете ТСН, 1 июля в их дом в Сергеевке прилетела ракета. Мама и отчим погибли сразу, а дети получили тяжелые травмы. Спасатели достали детей из-под завалов, рассказала Евгения, двоюродная сестра мальчиков, которая приехала к ним из Польши.

"Было два прилета, один пошел на туристическую базу отдыха, а вторым ударом попали в жилой дом. Там я выросла. У 14-летнего Володи была черепно-мозговая травма и перелом руки. Она до сих пор малоподвижна. На лице следы от обломков", - рассказала девушка и добавила, что более серьезные ранения получил 8-летний Яков.

"Разрезало куском чего-то артерию на шее и когда ее пережимали, чтобы остановить кровотечение, пережали надолго и отмерла правая часть мозга. Поэтому был глубокий инсульт. И обездвижены совсем две ноги и ручка", - вспоминает Евгения.

"Если бы это было доминирующее полушарие, он бы никогда уже не разговаривал и, возможно, не пришел в сознание. Учитывая, что это не доминирующее полушарие, он имеет слабости в конечностях", - рассказал о состоянии ребенка заведующий отделением нейрохирургии больницы Святого Николая первого медобъединения Львова Михаил Ловга.

Несмотря на сильную боль Яков заново учится ходить, чтобы показать его достижения Евгения вместе с врачом одевают манжет на ногу парня. И вот они - первые шаги. Яков идет сам и его поддерживает врач.

"Чрезвычайный результат. Потому что это был глубокий паралич. И то, что он сам может сейчас сесть, и пробует делать первые шаги, это невероятное достижение", - отметил физический терапевт больницы Святого Николая Сергей Худа.

Евгения взяла ребят под опеку, отметив, что с Яковом, который скучает по любимым лепке и конструктором, сейчас немного тяжко. А вот Володя - очень повзрослел.

Впереди у ребят продолжительная реабилитация. Вместе с сестрой они отправятся в Австрию, где их уже ждут врачи.

Как сообщал УНИАН, в ночь на 1 июля оккупанты нанесли ракетный удар по курортному поселку Сергеевка Одесской области. Разрушен 9-этажный жилой дом и здания базы отдыха. В результате удара погибли 22 человека, среди которых ребенок, еще около 40 пострадали.

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