Сегодня правительство утвердило план реформы медико-социальной экспертизы.

Электронная очередь должна до конца мая заработать во всех медицинских учреждениях Украины, где созданы военно-врачебные комиссии.

Об этом на заседании правительства заявил премьер-министр Денис Шмыгаль. "Уже увеличили их сеть и начали цифровизацию. До конца мая электронная очередь должна заработать во всех военных медицинских учреждениях, где созданы ВЛК. "Живые" очереди и бюрократия должны исчезнуть раз и навсегда", - сказал он.

Также на заседании правительство сделало шаг к анонсированной реформе медико-социальной экспертизы. "Утверждаем соответствующий план мероприятий на текущий год, который включает 12 позиций. Система МСЭК будет быстрой, инклюзивной и прозрачной. Речь идет об установлении инвалидности на основе единых принципов, о доступности услуг в медицинской, реабилитационной, социальной, образовательной сферах, об удобстве их получения", - сказал Шмыгаль.

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Электронная очередь на ВЛК: что известно

Как сообщал УНИАН, по состоянию на сегодня электронную очередь для прохождения ВЛК запустили в военных госпиталях Киева, Львова, Винницы, Одессы, Харькова, Староконстантинова, Десны, Днепра, Николаева, Белой Церкви, Ровно, Черновцов, Житомира.

Это позволяет записать военнослужащих на ВЛК или к врачу на консультацию в удобное для них время и день.

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