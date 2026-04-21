Регулярное употребление кофе значительно улучшает настроение и снижает тревожность, – исследование

У тех, кто употреблял кофе без кофеина, отмечалось улучшение в учебе и памяти, в то время как у потребителей кофе с кофеином наблюдалось снижение уровня тревожности.

Регулярное употребление кофе значительно улучшает настроение, повышает концентрацию и снижает тревожность.

К такому выводу пришли авторы масштабного исследования из APC Microbiome Ireland, ведущего мирового центра при Университетском колледже Корка. Оказалось, что как кофе с кофеином, так и безкофеиновая альтернатива изменяют микробиом кишечника таким образом, что улучшают самочувствие и снижают уровень стресса. В некоторых случаях даже наблюдалось улучшение когнитивных способностей, пишет The Independent.

Новое исследование основано на предыдущих прорывах в понимании многочисленных положительных эффектов, с которыми сейчас связывают употребление кофе. В частности, к ним относится снижение риска развития диабета 2 типа, заболеваний печени, сердечно-сосудистых заболеваний и рака.

Умеренное употребление кофе связано со снижением уровня общей смертности, смертности от сердечно-сосудистых заболеваний и частоты инсультов. Кроме того, его связывают со снижением риска развития болезни Паркинсона, депрессии и частоты случаев болезни Альцгеймера.

Ученые проанализировали влияние кофе на систему двусторонней связи между кишечником и мозгом, известную как "ось микробиота–кишечник–мозг". Они обследовали 31 человека, регулярно употребляющих кофе в объеме от 3 до 5 чашек в день, и такое же количество людей, которые этот напиток не пьют.

Оценивали участников исследования с помощью психологических данных, дневников питания и потребления кофеина, а также анализов кала и мочи.

"После двух недель воздержания от кофе у регулярных потребителей кофе наблюдались значительные изменения в профилях метаболитов – веществ, образующихся или используемых при расщеплении пищи организмом – в микробиоме кишечника по сравнению с теми, кто не употребляет кофе. Когда затем обеим группам снова начали подавать кофе в условиях слепого исследования, причем половина получала кофе с кофеином, а половина – без кофеина, обе группы сообщили о снижении уровня воспринимаемого стресса, депрессии и импульсивности", – говорится в материале.

Также увеличилось количество бактерий, таких как Eggertella sp и Cryptobacterium curtum, связанных с процессами пищеварения. Они могут способствовать устранению вредных микроорганизмов. Было обнаружено и увеличение количества Firmicutes – группы, связанной с положительными эмоциями у женщин.

У тех, кто употреблял кофе без кофеина, наблюдалось улучшение в обучении и памяти. По мнению исследователей, это свидетельствует о том, что определенные когнитивные преимущества могут обусловливать такие соединения, как полифенолы, а не кофеин.

В то же время кофе с кофеином ассоциировался со снижением тревожности, повышенной бдительностью и вниманием, а также сниженным риском воспаления.

"Кофе может изменять то, как микроорганизмы действуют в совокупности, и какие метаболиты они используют. Поскольку общество продолжает задумываться об изменениях в рационе для достижения правильного баланса пищеварения, кофе имеет потенциал стать еще одним средством в рамках здорового, сбалансированного питания. Кофе – это не просто кофеин, это комплексный пищевой фактор, который взаимодействует с микрофлорой кишечника, нашим метаболизмом и даже нашим эмоциональным самочувствием. Наши исследования показывают, что кофе, независимо от того, содержит он кофеин или нет, может влиять на здоровье по-разному, но эти эффекты дополняют друг друга", – пояснил профессор Джон Краян, главный исследователь в APC Microbiome Ireland и соавтор исследования.

Что не следует употреблять с кофе

Ранее фармацевт назвала пять популярных добавок, которые не следует употреблять вместе с кофе. Дело в том, что кофеин может препятствовать усвоению определенных элементов.

В список попали и добавки с железом – рекомендуется принимать их как минимум за 2 часа до или после употребления кофе.

Вас также могут заинтересовать новости: