Тем временем в Херсонской области оккупанты продолжают рейдерский захват сельскохозяйственных предприятий.

На временно оккупированных территориях Луганщины наблюдается дефицит медработников из-за большого количества раненых в результате успешных действий украинских защитников.

Об этом на своей странице в Facebook сообщает Генштаб ВСУ.

"В результате успешных действий Сил обороны Украины и из-за большого количества раненых, на временно оккупированных территориях Луганской области наблюдается дефицит медицинских работников. Чтобы пополнить штаты больниц, самопровозглашенное руководство региона направило ходатайство с просьбой о командировке медперсонала из центральных и восточных областей российской федерации", - говорится в сообщении. Видео дня

В Генштабе также сообщили, что, по имеющейся информации, оккупанты в Херсонской области продолжают рейдерский захват сельхозпредприятий, проводят там инвентаризацию активов и перерегистрируют их на себя по российскому законодательству.

Как сообщал УНИАН, 5 октября председатель Луганской ОВА Сергей Гайдай заявил о начале деоккупации Луганщины.

9 октября было объявлено об освобождении 7 населенных пунктов Луганской области: Новолюбовка, Невское, Грековка, Новоегоровка, Надежда, Андреевка и Стельмаховка.

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