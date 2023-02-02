По данным следствия, гражданин Индии в конце 2022 года ввез и сбыл значительную партию фальсифицированных лекарственных средств.​​

Правоохранители вручили подозрение руководителю одного из департаментов Государственной службы по лекарственным средствам и контролю за наркотиками за содействие ввозу в Украину и продаже фальсифицированных лекарств.

Как сообщает Служба безопасности Украины, правоохранители разоблачили и заблокировали противоправный механизм попадания на украинский рынок крупной партии некачественных иностранных лекарств на общую сумму более 32 миллиона гривень.

Следствие установило, что служащая способствовала утверждению в официальных документах ложных сведений относительно лекарственных средств в пользу частного предпринимателя.

Видео дня

Отмечается, что выводы комплексных экспертиз подтвердили несоответствие импортируемых лекарств нормам законодательства Украины.

В Офисе генерального прокурора сообщили, что по данным следствия, гражданин Республики Индия, который занимался предпринимательской деятельностью в Украине, в конце 2022 года ввез и сбыл значительную партию фальсифицированных лекарственных средств.​​

Сообщено о подозрении руководителю одного из департаментов Государственной службы Украины по лекарственным средствам и контролю за наркотиками и директору предприятия, которые организовали обращение на территории Украины фальсифицированных лекарственных средств (ч. 2 ст. 321-1 УК Украины).

В Офисе генпрокурора отмечают, что сейчас устанавливаются другие лица, которые могут быть причастны к совершению правонарушения и принимаются меры по изъятию из оборота фальсифицированного товара.

Борьба с фальсифицированными лекарствами

Как сообщал УНИАН, ранее сотрудники СБУ пресекли деятельность группировки, члены которой организовали контрабандный ввоз и нелегальный сбыт в Украине лекарственных средств сомнительного качества для онкобольных. Товар поступал международными почтовыми отправлениями, распространялся при содействии врачей региональных онкологических диспансеров.

Сотрудники СБУ установили, что фальсифицированные лекарства для нужд онкобольных также завозились злоумышленниками из Турции и Индии.

Вас также могут заинтересовать новости: