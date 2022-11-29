В министерстве советуют готовить блюда в небольшом количестве, чтобы не хранить их длительное время.

Из-за аварийных и плановых отключений света в Украине в Министерстве здравоохранения дали украинцам советы, как безопасно хранить продукты в случае отсутствия электроэнергии.

"В условиях полномасштабной войны и вооруженной агрессии России в Украине продолжаются веерные и аварийные отключения электроэнергии. Поэтому как никогда стал актуальным вопрос, как хранить продукты в таких условиях", - говорится в сообщении ведомства в Facebook.

Так, в Минздраве напомнили, что в холодильнике должна быть температура +4°С или ниже, в морозильной камере – не выше -4°С.

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"Заморозьте контейнеры с водой, чтобы сохранить температуру вашей пищи при температуре 4°С или ниже, если вам придется вынимать продукты из холодильника. По возможности приобретите сухой или блочный лед", - советуют в Минздраве.

Если электроэнергию уже отключили, нужно держать дверцу холодильника и морозильной камеры закрытыми, ведь в таком случае продукты остаются безопасными до 4 часов в холодильнике, 48 часов в полной морозилке, 24 часов в полупустой морозилке. Если электроэнергия отключена более 4 часов, к продуктам в холодильную камеру следует положить лед.

"Никогда не пробуйте еду на вкус, чтобы проверить ее безопасность. Если сомневаетесь, выбросьте ее. Выбрасывайте любую еду с необычным запахом, цветом или текстурой", - посоветовали в Минздраве.

Безопасно повторно заморозить или приготовить можно продукты, все еще содержащие кристаллы льда или имеющие температуру 4°С или ниже.

Также попробуйте заранее подготовиться и сделать запас пищевых продуктов, не требующих особых условий хранения (хлеб, печенье, баранки, консервы и т.п.). При этом отдавайте предпочтение пищевым продуктам с минимальным количеством соли (рекомендовано не более 0,3 г соли на 100 г продукта) и сахаров (не более 10 г на 100 г продукта)", - отметили в Минздраве.

В министерстве советуют готовить блюда в небольшом количестве, чтобы не хранить их продолжительное время.

Кроме того, продукты можно хранить в термосумке, погребе или подвале и на балконе, если за окном минусовая температура.

Отключение света в Украине

Крайняя массированная атака России вызвала блэкаут в украинской энергосистеме. Вражеские ракеты попали как в ТЭС, так и в ГЭС и другие объекты критической инфраструктуры. В ряде регионов пропал свет, вода, из-за обесточивания произошли перебои со связью.

Премьер-министр Денис Шмыгаль сообщил, что сейчас объемы дефицита электричества позволят включать свет украинцам на 5-6 часов в день.

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