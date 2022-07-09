Речь идет о создании электронного реестра геномной информации человека.

Верховная Рада проголосовала за создание базы ДНК в Украине.

Как передает корреспондент УНИАН, за принятие закона "О государственной регистрации геномной информации человека" (регистрационный номер 4265) проголосовали 256 народных депутатов Украины.

В законе указано, что геномная информация человека – это сведения о генетических признаках человека.

Законом предусмотрено создание Электронного реестра геномной информации человека, держателем которого является Министерство внутренних дел. Сведения из реестра являются информацией с ограниченным доступом и не подлежат обнародованию.

Согласно закону, государственная регистрация геномной информации проводится с целью:

✔️ идентификации лиц, совершивших уголовные преступления;

✔️ розыска лиц, пропавших без вести;

✔️ идентификации неопознанных трупов людей, их останков и частей тела;

✔️ идентификации лица, которое по состоянию своего здоровья или по возрасту не способно сообщить сведения о себе.

Предусмотрена как добровольная, так и обязательная государственная регистрация геномной информации.

Обязательной государственной регистрации подлежит геномная информация лиц, совершивших общественно-опасные деяния или преступления против основ национальной безопасности Украины, против жизни, здоровья, свободы, чести, половой свободы, половой неприкосновенности, собственности, общественной безопасности, против мира, безопасности и к которым по решению суда применены принудительные меры медицинского характера. Она проводится за счет средств государственного бюджета.

В то же время добровольная государственная регистрация геномной продукции проводится на платной основе.

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