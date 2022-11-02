Почему именно здесь "проснулась" болезнь, специалисты не знают. Сибирская язва способна жить в земле до 200 лет.

Некоторые опасные инфекции дают о себе знать во время войны. О некоторых мы уже забыли. Например, о сибирской язве. Опасную болезнь обнаружили на одном из фермерских хозяйств Киевской области, где держали коз.

Как говорится в сюжете ТСН, это бактериальное заболевание опасно тем, что быстро передается от животных к людям и может вызвать эпидемию.

Кожная форма сибирской язвы самая легкая и распространенная, летальность - до 50%. Тяжелая - это когда человек "хватает" бактерию с зараженным молоком или мясом. Она "убивает" 9 из 10. При легочной форме летальность составляет почти 100%.

Видео дня

Поэтому в Киевской области, чтобы локализовать болезнь, в карантинную зону еще ввели три села рядом с фермерским хозяйством, где обнаружили бактерию.

Почему именно здесь "проснулась" болезнь, специалисты не знают. Сибирская язва способна жить в земле до 200 лет - она и в огне не горит, и в воде не тонет.

Захоронение животного с сибирской язвов запрещено. Его сжигают, а место, где это делалось, обрабатывают хлорной известью и обозначают.

С 26 октября в селах Киевской области уже сняли карантин. Здесь никто больше не заболел, но на местной карте уже появилось место захоронения, где следующие 200 лет лучше не копать.

Что такое сибирская язва, чем опасна болезнь

Сибирская язва - это особо опасное острое бактериальное зооантропонозное заболевание, которое характеризуется интоксикацией, развитием серозно-геморрагического воспаления кожи, лимфатических узлов и внутренних органов.

Болезнь протекает в виде кожной (с образованием в большинстве случаев специфического карбункула) или септической формы.

Возбудитель сибирской язвы встречается в двух формах – вегетативной и споровой. Вегетативные формы быстро погибают при действии обычных дезинфицирующих веществ и кипячении. Споры могут сохраняться в земле десятилетиями, при кипячении погибают лишь через час.

Источник сибирской язвы - больные домашние животные. Чаще всего передается контактным путем.

Вас также могут заинтересовать новости: