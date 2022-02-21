В Великобритании, где действуют чуть ли не самые жесткие антитабачные законы в мире, а цена пачки сигарет в прошлом году составляла от 9,7 до 13,6 британских фунтов (350-500 грн. – за пачку), пытаются бороться с курением не только повышением цен, но и переключая курильщиков на потенциально менее опасную никотиновую продукцию – прежде всего, на электронные сигареты.

Уже не первый год National Health Service(система здравоохранения Великобритании) официально рекомендует тем курильщикам, которые не могут бросить, переходить с обычных сигарет на электронные.

Английский госорган Public Health Englandеще в 2015 г. признал, что вейпы на 95% менее вредны, чем традиционные сигареты. А в прошлом году опубликовал уже седьмой отчет по вейпингу, согласно которому, в 2020 г. вейпинг в Англии стал самым популярным и самым успешным способом бросить курить. Более того, уровень успешности полного отказа от курения при использовании вейпинга даже вырос с 59,7% в 2019 г. до 74% в 2020 г.

Но если ранее госорганы Британии в основном ограничивались рекомендациями, то в конце прошлого года британский Минздрав разрешил врачам прописывать вейпинг для отказа от курения.

А уже в этом году в некоторых регионах страны местные власти совместно в общественными организациями начали реализовывать эти нормы на практике.

Одним из первых стал город Кирклис (в Западном Йоркшире, северная Англия). Городской совет Кирклиса совместно с Йоркширским сообществом по изучению рака (Yorkshire Cancer Research) начали совместную программу, в рамках которой курильщикам будут предлагаться сертифицированные девайсы для вейпинга – с целью снизить уровень курения обычных сигарет. Также при необходимости, будут предоставляться лекарства и обеспечиваться психологическая помощь.

- Я рад приветствовать запуск вейпинговой программы именно в нашем городе. Уверен, что совместная программа с Йоркширским сообществом по изучению рака поможет тем жителям, которые хотят бросить курить, вести более здоровый образ жизни – заявил член Городского совета Кирклиса по вопросам здравоохранения и социального обеспечения Муссарат Хан.

В свою очередь, в Йоркширском сообществе по изучению рака напомнили, что в среднем до 57 тыс. курильщиков в Англии ежегодно бросают курить с помощью вейпинга. И что, согласно отчетам международной сети исследователей в сфере здравоохранения Кохран, вейпинг гораздо еффективнее снижает уровень курения, по сравнению с никотиновыми жвачками, пластырями, ингаляторами и другими видами никотинозаместительной терапии.

В то же время, при использовании вейпинговых девайсов эксперты советуют избегать употребления жидкостей для вейпинга неизвестного, часто нелегального происхождения. А с целью снижения рисков - использовать т.н. вейпинговые системы закрытого типа (или т.н. под-системы) от известных мировых производителей – например, Juul или IQOS VEEV, в которую разработчики внедрили даже технологию проверки возраста пользователя.