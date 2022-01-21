Чатбот работает в Viber, Telegram и предоставляет полезную информацию для пациентов.

В Украине презентовали новый чатбот "Спитай Гриця", который может быть полезен для пациентов, получающих препараты по программе "Доступні ліки".

Об этом сообщила пресс-служба Министерства здравоохранения.

С помощью чатбота можно:

выяснить, какие препараты подпадают под государственную программу;

в рамках "теста от Гриця" узнать, для кого доступна программа и т.п.;

организовать домашнюю аптечку - бот будет напоминать о сроке давности, компонентах и пр.;

узнать, в какой ближайшей аптеке можно получить лекарство по программе.

Чатбот работает на платформах Viber (spytaigrytsia) и Telegram (SpytaiGrytsia_bot).

Читайте такжеКабмин включил в программу "Доступні ліки" препараты для лечения ревматических заболеванийОтмечается, что чатботом занимается общественная организация "Ліки Контроль" в рамках проекта "Европейский Союз для устойчивости гражданского общества в Украине", который внедряется ІСАР "Єднання" при финансовой поддержке Европейского Союза и информационной поддержке Министерства цифровой трансформации, Министерства здравоохранения Украины, Национальной службы здоровья Украины.

Программа "Доступні ліки" в Украине

Правительство начало программу "Доступні ліки" в апреле 2017 года. По ней, в частности, пациенты с сердечно-сосудистыми заболеваниями, бронхиальной астмой или диабетом II типа могут получить лекарства бесплатно или с незначительной доплатой.

С 1 апреля 2019 года Национальная служба здоровья Украины администрирует программу реимбурсации лекарственных средств "Доступні ліки" и напрямую возмещает аптекам стоимость отпущенных пациентам лекарств по электронному рецепту.

В октябре прошлого года "Доступні ліки" в очередной раз пополнились новыми препаратами.

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