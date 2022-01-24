В Украине за сутки выявили 12 915 новых случаев COVID-19. В частности, заболели 1826 детей и 224 медработника.
Об этом говорится в сообщении Коронавирус_инфо в телеграмм-канале. Также за сутки были госпитализированы 1836 человек; зафиксировано 67 летальных случаев; выздоровели 2430 человек.
Кроме этого, проведено тестирований за сутки - 50 680.
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За все время пандемии в Украине
- заболели - 3 870 370 человек;
- выздоровели - 3 585 338 человек;
- летальных исходов - 99 282;
- проведено ПЦР-тестирований - 17 523 330.
Количество заболеваний в регионах за сутки:
г. Киев – 464;
Винницкая область - 524;
Волынская область - 251;
Днепропетровская область - 349;
Донецкая область - 84;
Житомирская область - 798;
Закарпатская область - 304;
Запорожская область - 63;
Ивано-Франковская область – 1765;
Киевская область - 256;
Кировоградская область - 90;
Луганская область - 19;
Львовская область – 2036;
Николаевская область - 209;
Одесская область - 670;
Полтавская область - 164;
Ровенская область - 394;
Сумская область - 856;
Тернопольская область - 661;
Харьковская область – 1019;
Херсонская область - 142;
Хмельницкая область - 536;
Черкасская область - 157;
Черновицкая область - 837;
Черниговская область - 267.
Вакцинация от коронавируса в Украине
За сутки в Украине 22 тыс. 541 человек был вакцинирован против COVID-19. Об этом в Facebook сообщает Министерство здравоохранения. Согласно сообщению, первую дозу протиковидной вакцины получили 8 тыс. 280 человек, вторую дозу – 8 тыс. 835 человек. Кроме того, 87 человек получили вчера дополнительную дозу, бустерную дозу – 5 тыс. 339 человек.
Также сообщается, что с начала вакцинальной кампании в Украине привиты 15 млн 164 тыс. 118 человек, из них получили две дозы вакцины – 14 млн 466 тыс. 084 человека, дополнительную дозу – 13 тыс. 108, бустерную – 208 тыс. 784 человека. Всего проведено 29 млн 852 тыс. 092 прививки.
Кампания по вакцинации против COVID-19 в Украине стартовала 24 февраля 2021 года.
Прививки делают вакциной Pfizer-BioNTech, AstraZeneca-Sinovac Biotech, которая производится в Южной Корее, и Moderna.
С 14 декабря в Украине люди с определенными медицинскими показаниями могут получить дополнительную,третью дозу вакцины от коронавируса.
Кроме того, медики, сотрудники домов интернатного типа и люди в возрасте 60+ могут получить бустернудозу вакцины против COVID-19.
Записаться на вакцинацию против COVID-19 уже сегодня вы можете у своего семейного врача или по телефону контакт-центра Минздрава 0-800-602-019. Больше о вакцинации вы можете узнать на сайте vaccination.covid19.gov.ua.