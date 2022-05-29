Конкурс для будущих студентов медицинских специальностей будет осуществляться по результатам национального мультипредметного теста по трем предметам.

Для абитуриентов, которые в этом году будут подавать документы на поступление на медицинские специальности, утвердили новый порядок вступления.

Об этом сообщило Министерство здравоохранения (Минздрав).

Как говорится в сообщении, в условиях войны вузы будут зачислять студентов для получения степени профессионального младшего бакалавра, младшего бакалавра, бакалавра и магистра, в том числе по специальностям отрасли знаний 22 "здравоохранение", в особом порядке.

В частности, выпускники школ освобождаются от прохождения государственной итоговой аттестации (ГИА) в форме внешнего независимого оценивания (ВНО).

Кроме того, абитуриенты могут подавать не более 5 заявлений на места государственного и регионального заказа и до 20 заявлений на "контракт".

Конкурс для будущих студентов медицинских специальностей будет осуществляться по результатам национального мультипредметного теста (НМТ) по трем предметам: украинскому языку, математике и истории Украины.

Также абитуриенты могут поступать в университеты с результатами ВНО предыдущих лет – 2019-2021 – по трем конкурсным предметам (в любых комбинациях). При этом в Минздраве напомнили, что такие результаты ВНО могут учитываться только если разница между НМТ и ВНО по соответствующему предмету не превышает 15 баллов.

Рассчитать конкурсный балл (КБ) можно по формуле:

КБ = К1 × П1 + К2 × П2 + К3 × П3 + ОУ, где:

П1, П2, П3 - оценки по первому, второму и третьему предметам;

ОУ - балл за успешное окончание в год поступления подготовительных курсов учреждения высшего образования для поступления в него;

К1, К2, К3 - неотъемлемые весовые коэффициенты по предметам НМТ, которые для всех девяти специальностей области знаний 22 "здравоохранение" составляют:

украинский язык − 0,35;

математика-0,4;

история Украины − 0,25.

Для поступления на магистратуру засчитываются результаты профессионального экзамена.

"Что касается особенностей поступления на медицинские специальности, то теперь для медицинских специальностей не действуют повышенные требования к минимальному количеству баллов по вступительным экзаменам. Заведение высшего образования в правилах приема самостоятельно определяет конкурсный балл, с которым поступающий допускается к участию в конкурсе", - подчеркнули в Минздраве.

Для поступающих на дневную форму бакалавриата и магистратуры регистрация электронных кабинетов начинается 1 июля. Абитуриенты, поступающие с результатами НМТ, сданного с 1 по 18 июля, должны подать документы и заявления на поступление в вуз с 29 июля до 18:00 23 августа.

Национальное мультидисциплинарное тестирование будет проходить в три сессии:

основная - с 18 июля по 10 августа;

дополнительная - с 16 по 20 августа;

специальная - с 12 по 16 сентября.

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