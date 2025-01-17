В Украине создали первый бренд косметики с пробиотиками для защиты микробиома кожи

Украинские ученые представили уникальную разработку — первый в Украине бренд косметики с пробиотиками под названием AREDERMA.

AREDERMA основана в 2018 году и является пионером в использовании пробиотиков в косметике для восстановления и защиты микробиома кожи в Украине. Все продукты бренда разрабатываются на основе научных исследований, проводимых украинскими учеными в Днепре, и изготавливаются из высококачественного европейского сырья на современных производственных мощностях в Харькове и Полтаве.

Ассортимент включает две линии: пробиотические средства для ежедневного ухода и поддержания микробиома кожи, а также специализированные антисептики для лечения различных дерматологических проблем. Самыми популярными продуктами являются серия Atopic для сухой кожи, крем и гель для умывания ACNE Free, а также пробиотический шампунь против перхоти.

"AREDERMA — это продукты европейского уровня, изготовленные в Украине. Мы сосредоточены на инновациях, научных разработках и использовании сертифицированных ингредиентов из Германии, Франции и Нидерландов", — отмечает представитель компании.

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Продукцию бренда уже можно приобрести в собственном интернет-магазине компании и аптечных сетях Украины. В компании также сообщают, что в ближайшее время планируют выход на европейский рынок.