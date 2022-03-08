Такие действия врага нарушают все международные конвенции, отметил министр Ляшко.

Террористы из страны-агрессора уже вывели из строя в Украине 61 больницу.

Об этом сообщил министр здравоохранения Виктор Ляшко во время телемарафона.

По его словам, в части из них повреждены окна, обстреляны этажи. Ляшко отметил, что, в частности, в Изюме уничтожена больница.

Он также рассказал, что в больнице в Волновахе уничтожено приемное отделение, которое было открыто в этом году.

Ляшко отметил, что оно уничтожено полностью - "террористов, видимо, раздражает то, какие хорошие эти медицинские учреждения". Министр сообщил, что уничтожено новейшее оборудование, которое было поставлено в больницу.

Ляшко подчеркнул, что такие действия врага "нарушают все международные конвенции, в том числе Женевскую, которой запрещено во время военных действий обстреливать учреждения здравоохранения".

Также Ляшко сообщил, что сегодня, к сожалению, у нас есть затрудненный доступ с доставкой лекарств на оккупированные территории, поскольку страна-агрессор не открывает гуманитарные коридоры и это не позволяет вовремя поставить инсулины, обезболивающие аппараты. "Это негативно влияет на здоровье людей", - добавил он.

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