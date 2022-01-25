Наибольшее количество новых больных коронавирусом за сутки зафиксировано в Киеве и Львовской области.

В Украине за сутки обнаружили 19 118 новых случаев COVID-19. В частности, заболели 2809 детей и 594 медработника.

Об этом говорится в сообщении Коронавирус_инфо в телеграмм-канале. Также за сутки были госпитализированы 5863 человек; зафиксирован 161 летальный исход; выздоровели 2430 человек.

Кроме этого, проведено тестирований за сутки - 110 121.

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За все время пандемии в Украине

заболели - 3 889 488 человек;

выздоровели - 3 591 201 человек;

летальных исходов - 99 443;

проведено ПЦР-тестирований - 17 581 514.

Количество заболеваний в регионах за сутки:

г. Киев – 1589;

Винницкая область - 1207;

Волынская область - 492;

Днепропетровская область - 574;

Донецкая область - 788;

Житомирская область - 269;

Закарпатская область - 680;

Запорожская область - 462;

Ивано-Франковская область – 1387;

Киевская область - 745;

Кировоградская область - 95;

Луганская область - 387;

Львовская область – 2299;

Николаевская область - 306;

Одесская область - 910;

Полтавская область - 697;

Ровенская область - 809;

Сумская область - 809;

Тернопольская область – 1164;

Харьковская область – 1038;

Херсонская область - 122;

Хмельницкая область - 579;

Черкасская область - 490;

Черновицкая область - 919;

Черниговская область - 301.

Вакцинация от коронавируса в Украине

Кампания по вакцинации против COVID-19 в Украине стартовала 24 февраля 2021 года.

Прививку делают вакциной CoronaVac, разработанной китайским фармацевтическим предприятием Sinovac Biotech; вакцинами Comirnaty производства Pfizer-BioNTech, AstraZeneca-SKBio, которая производится в Южной Корее, и Moderna.

С 14 декабря в Украине люди с определенными медицинскими показаниями могут получить дополнительную,третью дозу вакцины от коронавирус.

Кроме того, медики, сотрудники домов интернатного типа и люди в возрасте 60+ могут получить бустернудозу вакцины против COVID-19.

Записаться на вакцинацию против COVID-19 уже сегодня вы можете у своего семейного врача или по телефону контакт-центра Минздрава 0-800-602-019. Больше о вакцинации вы можете узнать на сайте vaccination.covid19.gov.ua.