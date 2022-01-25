В Украине за сутки обнаружили 19 118 новых случаев COVID-19. В частности, заболели 2809 детей и 594 медработника.
Об этом говорится в сообщении Коронавирус_инфо в телеграмм-канале. Также за сутки были госпитализированы 5863 человек; зафиксирован 161 летальный исход; выздоровели 2430 человек.
Кроме этого, проведено тестирований за сутки - 110 121.
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За все время пандемии в Украине
- заболели - 3 889 488 человек;
- выздоровели - 3 591 201 человек;
- летальных исходов - 99 443;
- проведено ПЦР-тестирований - 17 581 514.
Количество заболеваний в регионах за сутки:
г. Киев – 1589;
Винницкая область - 1207;
Волынская область - 492;
Днепропетровская область - 574;
Донецкая область - 788;
Житомирская область - 269;
Закарпатская область - 680;
Запорожская область - 462;
Ивано-Франковская область – 1387;
Киевская область - 745;
Кировоградская область - 95;
Луганская область - 387;
Львовская область – 2299;
Николаевская область - 306;
Одесская область - 910;
Полтавская область - 697;
Ровенская область - 809;
Сумская область - 809;
Тернопольская область – 1164;
Харьковская область – 1038;
Херсонская область - 122;
Хмельницкая область - 579;
Черкасская область - 490;
Черновицкая область - 919;
Черниговская область - 301.
Вакцинация от коронавируса в Украине
Кампания по вакцинации против COVID-19 в Украине стартовала 24 февраля 2021 года.
Прививку делают вакциной CoronaVac, разработанной китайским фармацевтическим предприятием Sinovac Biotech; вакцинами Comirnaty производства Pfizer-BioNTech, AstraZeneca-SKBio, которая производится в Южной Корее, и Moderna.
С 14 декабря в Украине люди с определенными медицинскими показаниями могут получить дополнительную,третью дозу вакцины от коронавирус.
Кроме того, медики, сотрудники домов интернатного типа и люди в возрасте 60+ могут получить бустернудозу вакцины против COVID-19.
Записаться на вакцинацию против COVID-19 уже сегодня вы можете у своего семейного врача или по телефону контакт-центра Минздрава 0-800-602-019. Больше о вакцинации вы можете узнать на сайте vaccination.covid19.gov.ua.