В частности планируют увеличить пропускную способность ВВК.

Члены правительства, парламентарии и представители Офиса президента на совещании определили план действий по реформированию прохождения военно-врачебных комиссий (ВВК).

Об этом сообщил премьер-министр Денис Шмыгаль. "Ставим целью максимально диджитализировать процессы и создать условия, при которых военные получат комфортный и быстрый сервис", - говорит он.

В частности, в Украине планируют увеличить пропускную способность ВВК, доступ к е-системе здравоохранения, мероприятия по безбарьерности.

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"В апреле планируем начать пилотный проект по развертыванию системы электронного документооборота в в/ч, ТЦК и других касательных структурах. Следующий этап - цифровизация медицинской истории военнослужащих", - сообщил подробности Шмыгаль.

Кроме того, отдельно чиновники рассмотрели вопрос о сокращении сроков расследования для получения справки из в/ч об обстоятельствах ранения. Минздрав уже представил предложения по реформе медико-социальных экспертных комиссий. "Это должно быть комплексное решение, основанное на международных стандартах, где человек - главный приоритет", - подытожил Шмыгаль.

Военно-врачебные комиссии в Украине

Журналисты обращали внимание, что медиков военно-врачебной комиссии хватает далеко не во всех областях, поэтому людям, чтобы ее пройти, приходится ждать несколько недель.

Кроме того, происходят случаи, когда военнообязанные не согласны с заключением военно-врачебной комиссии относительно их состояния здоровья. Юристы Украинского ветеранского фонда посоветовали, что делать в таком случае.

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