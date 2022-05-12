Обычно для лечения ожогов в Украине используют свиную кожу, однако, по словам медиков, это не слишком эффективно.

В ожоговом центре, который вскоре должен открыться во Львове, появится первый в Украине банк кожи: там ее будут хранить для трансплантации.

Создание этого учреждения ускорила война, так как в результате российских бомбардировок сотни людей по всей стране получали глубокие ожоги, говорится в сюжете ТСН.

Отмечается, что обычно для лечения в Украине используют свиную кожу, которой временно закрывают раны. Однако, по словам медиков, это не слишком эффективно. По современным мировым стандартам ожоги лечат радикально - иссечением мертвой кожи. После чего пациентов надо стабилизировать, закрыв раны.

Свиной кожи хватает до 10 дней, а этого недостаточно для заживления. Зато донорская может использоваться несколько месяцев.

"Мы когда-то закрывали разнообразным покрытием и закрывали свиной кожей, она не давала такого результата... Когда есть дефицит собственной кожи, большая площадь обожжена, это постоянная борьба, где быстрее взять кожу и чтобы быстрее зажила донорская рана. Если закрыть донорской кожей раны, мы стабилизируем пациента, затем берем собственную кожу - и так поэтапно закрываем", - рассказал руководитель отделения термической травмы и пластической хирургии Александр Дунаев.

До сих пор лечение посмертной донорской кожей было возможно только за рубежом, однако в отделении, которое достраивается, будет работать уже украинский банк кожи. Ее будут использовать во Львове и передавать в больницы по всей Украине.

Новое учреждение рассчитано на 70 стационарных койко-мест и еще 20 реанимационных. Оборудование тоже обещают современное.

"Каждый ожоговый пациент должен находиться в отдельном боксе, это связано с микрофлорой отделения интенсивной терапии, с флорой, которую имеет пациент с ожоговой травмой. Будет приточно-вытяжная система микроклимата", - сообщил директор Больницы святого Луки Первого медобъединения Львова Василий Трунквальтер.

Первых пациентов в новом ожоговом центре планируют принять уже летом.

Ранее УНИАН рассказывал, чем помазать ожог в домашних условиях и что делать для первой помощи.

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