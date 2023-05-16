Если HOPO 14-1 докажет эффективность, то у врачей появится возможность обеспечить защиту от урана и нептуния.

В США ученые начали испытания на людях нового препарата для выведения из организма человека радиоактивных веществ.

Разные дозы препарата HOPO 14-1 будут принимать 40 добровольцев, сообщает Би-би-си. Врачи будут следить за их состоянием и появлением побочных эффектов. Ученые рассчитывают, что результаты первой фазы исследования будут в 2024 году.

Как отметило издание, пока есть два препарата, которые вводятся уколом, и помогают при воздействии плутония, америция или кюрия. Это таблетки йода.

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Другой препарат - берлинская лазурь (гексацианоферрат калия), помогающий выводить из человека цезий и таллий.

Если HOPO 14-1 будет эффективен, то у врачей появится возможность обеспечить защиту от урана и нептуния, которые применяют при создании так называемых "грязных бомб", в дополнение к плутонию, америцию и кюрию.

Что такое "грязная бомба"

"Грязная бомба" - оружие, которое содержит радиоактивный материал с обычной взрывчаткой. Ее целью является загрязнение территории вокруг зоны взрыва радиоактивным материалом. "Грязная бомба" не относится к ядерному оружию. Пока случаев применения "грязной бомбы" в истории не зафиксировано.

Разговоры о "грязной бомбе"

23 октября 2022 года российские пропагандистские СМИ начали распространять информацию о якобы подготовке Украиной теракта с применением "грязной бомбы". Они заявляли, что украинские власти якобы поставили перед исследователями задачу изготовить такую "грязную бомбу".

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