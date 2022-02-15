Привести в состояние раздражения человека могут даже самые незначительные вещи.

В жизни современного человека существует множество вещей, способных мгновенно вывести его из равновесия, и встречаются они довольно часто.

Пользователи сети на портале reddit выясняли самые раздражающие вещи. Оказалось, что многих раздражают люди, которые выходят из лифта, дверей, поезда метро, или выходят из эскалатора, а затем просто останавливаются как вкопанные, провоцируя немедленное скопление других людей, поскольку всем "приходится обходить придурка".

Также многие выразили раздражение, что когда в ходе разговора или спора собеседник, выразив свое мнение, не дает сказать и слова своему оппоненту. "Когда в разговоре кто-то произносит целый монолог, и закончивая, не дает вам вставить ни единого слова и уходит", - описал ситуацию один из пользователей.

"Я вижу, ты познакомился с моим отцом", - отреагировал на комментарий другой пользователь.

"Он бы поладил с моей мамой", - написал еще один автор.

"Я просто продолжаю говорить и следую за этим человеком, пока не скажу все", - поделился своим опытом пользователь.

Еще очень многих бесит невозможность быстро и легко открыть упаковку, которая на самом деле должна открываться без усилий.

Еще один из пользователей сообщил, что его очень раздражает, когда люди мусорят. "Просто бросайте мусор в мусорное ведро, а не на пол", - призвал он. С ним согласилось много авторов. "Полностью согласен, я курю, но окурки на землю не бросаю. Я тушу окурок и кладу в карман, пока не найду мусорное ведро, чтобы избавиться от него", - написал пользователь. Его также поддержали много пользователей, отметив, что не так сложно подержать мусор, пока не найдешь очередной мусорный бак.

Еще очень многих раздражают люди, неумеющие ценить чужой труд и при этом по-хамски относятся к тем, кто им помогает. Для примера одна из пользовательниц, которая работает медсестрой написала: "Работа медсестрой разрушила мое представление о человечности. Обычный человек несчастен, ужасен и эгоистичен. Это действительно заставляет вас ценить хороших людей".

Также сильно раздражает людей, когда они бьются головой обо что-либо. Один из пользователей написал, что он очень сдержанный человек, но когда он ударяется головой на него нападает сильнейшая вспышка ярости. "Моя реакция ярости на то, что я ударяюсь головой обо что-то, сильно несоразмерна тому, какой она должна быть. У меня было несколько безумных вспышек в стиле истерики из-за этого", - написал второй пользователь.

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