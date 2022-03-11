Сейчас на платформе "Расскажи мне" работает 550 специалистов.

В Офисе президента рассказали о круглосуточной платформе психологической помощи, которой воспользовались уже более 2 тыс. украинцев.

Как сообщает пресс-служба, с 27 февраля платформа психологической помощи "Расскажи мне" начала работать круглосуточно.

За это время бесплатные онлайн-консультации психологов и психотерапевтов получили более 2 тыс. украинцев.

Отмечается, что за помощью обращаются взрослые, подростки и родители детей.

К платформе присоединились 250 новых специалистов - сейчас их уже 550.

Также создана иллюстрированная терапевтическая сказка для детей, которая "помогает сохранить веру в победу добра над злом".

По данным ОП, количество активных пользователей чат-бота первой психологической помощи – помощника в первые часы после травматического события – выросла до 35 тыс.

Чтобы получить бесплатную конфиденциальную помощь, нужно лишь коротко описать свой запрос и оставить заявку на сайте https://tellme.com.ua

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