Изъяты медпрепараты почти на три миллиона гривен.

В Одессе уроженка РФ организовала сеть аптек, в которых торговали поддельными лекарствами и наркосодержащими препаратами без рецептов.

Об этом сообщили в Главном управлении Национальной полиции в Одесской области.

Установлено, что 66-летняя уроженка России организовала в Одессе работу учреждений здравоохранения, в которых торговала незарегистрированными на территории Украины лекарственными средствами из Беларуси и РФ. Также она безрецептурно осуществляла отпуск кодеиносодержащих лекарственных средств. Некоторые учреждения осуществляли свою деятельность без лицензии на розничную торговлю.

Как отмечается, к преступной деятельности женщина привлекла фармацевтов, которые работали в ее аптеках.

В квартирах фигурантов, аптечных заведениях и складском помещении правоохранители провели обыски. Изъяты наркосодержащие препараты, незарегистрированные на территории Украины лекарственные средства и т. д. В общей сложности изъято медпрепаратов на 2,8 млн грн.

Изъятое направлено на экспертизу. Решается вопрос об объявлении правонарушителям подозрения по ч. 1 ст. 320 (Нарушение установленных правил обращения наркотических средств, психотропных веществ, их аналогов или прекурсоров) и ч. 2 ст. 321-1 (Фальсификация лекарственных средств или оборот фальсифицированных лекарственных средств) Уголовного кодекса Украины.

Вас также могут заинтересовать новости: