В Одессе уроженка РФ организовала сеть аптек, в которых торговали поддельными лекарствами и наркосодержащими препаратами без рецептов.
Об этом сообщили в Главном управлении Национальной полиции в Одесской области.
Установлено, что 66-летняя уроженка России организовала в Одессе работу учреждений здравоохранения, в которых торговала незарегистрированными на территории Украины лекарственными средствами из Беларуси и РФ. Также она безрецептурно осуществляла отпуск кодеиносодержащих лекарственных средств. Некоторые учреждения осуществляли свою деятельность без лицензии на розничную торговлю.
Как отмечается, к преступной деятельности женщина привлекла фармацевтов, которые работали в ее аптеках.
В квартирах фигурантов, аптечных заведениях и складском помещении правоохранители провели обыски. Изъяты наркосодержащие препараты, незарегистрированные на территории Украины лекарственные средства и т. д. В общей сложности изъято медпрепаратов на 2,8 млн грн.
Изъятое направлено на экспертизу. Решается вопрос об объявлении правонарушителям подозрения по ч. 1 ст. 320 (Нарушение установленных правил обращения наркотических средств, психотропных веществ, их аналогов или прекурсоров) и ч. 2 ст. 321-1 (Фальсификация лекарственных средств или оборот фальсифицированных лекарственных средств) Уголовного кодекса Украины.