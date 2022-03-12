В условиях военной агрессии России в Украине риск ранения является очень высоким. Какой должна быть последовательность действий в случае получения колотой, резаной или огнестрельной раны конечностей?
Министерство здравоохранения Украины опубликовало информацию как проводить первичную обработку ран.
Прежде всего, нужно осмотреть рану. Если имеется массивное наружное кровотечение:
- остановите кровотечение с помощью прямого давления на рану, пока не найдете возможности использовать кровоостанавливающий жгут, турникет или стисну повязку;
- если из раны незначительное кровотечение - наложите повязку, которая будет давить на рану, используя для этого салфетки (стерильные, при наличии) и эластичный или простой бинт.
Если в рану попали мелкие предметы, и вы можете их легко удалить – сделайте это.
Выполняя перевязки в последующие дни, обрабатывайте участок вокруг раны с использованием одного из следующих препаратов:
- хлоргексидин биглюконат;
- повидон-йод;
- 70% раствор этанола.
Следите, чтобы антисептики не попали в саму рану, иначе они спровоцируют химический ожог.
Можно дать пострадавшему обезболивающее, если он раньше его не принимал.
Если повреждение большое, рана вызывает беспокойство и не заживает, следует как можно скорее обратиться за медицинской помощью.