Прежде всего, нужно осмотреть рану советуют медики.

В условиях военной агрессии России в Украине риск ранения является очень высоким. Какой должна быть последовательность действий в случае получения колотой, резаной или огнестрельной раны конечностей?

Министерство здравоохранения Украины опубликовало информацию как проводить первичную обработку ран.

Прежде всего, нужно осмотреть рану. Если имеется массивное наружное кровотечение:

остановите кровотечение с помощью прямого давления на рану, пока не найдете возможности использовать кровоостанавливающий жгут, турникет или стисну повязку;

если из раны незначительное кровотечение - наложите повязку, которая будет давить на рану, используя для этого салфетки (стерильные, при наличии) и эластичный или простой бинт.

Если в рану попали мелкие предметы, и вы можете их легко удалить – сделайте это.

Выполняя перевязки в последующие дни, обрабатывайте участок вокруг раны с использованием одного из следующих препаратов:

хлоргексидин биглюконат;

повидон-йод;

70% раствор этанола.

Следите, чтобы антисептики не попали в саму рану, иначе они спровоцируют химический ожог.

Можно дать пострадавшему обезболивающее, если он раньше его не принимал.

Если повреждение большое, рана вызывает беспокойство и не заживает, следует как можно скорее обратиться за медицинской помощью.

Вас также могут заинтересовать новости: