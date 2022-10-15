Автомобиль скорой помощи типа С, 150 аппаратов вакуумной терапии ран и 2950 аппаратов внешней фиксации приобрели Медицинские закупки Украины за средства, собранные через фандрейзинговую платформу UNITED24.
Об этом сообщает Министерство здравоохранения.
Общая сумма закупки составляет 25,1 млн грн.
"В закупках и распределении медицинского оборудования мы ориентируемся прежде всего на потребности прифронтовых регионов, а также регионов, где медицинскую помощь раненым оказывают больше всего, – говорит заместитель министра здравоохранения по вопросам цифрового развития Мария Карчевич. – На сегодня привлечено 687,9 млн грн для нужд здравоохранения, закуплено 8143 единицы медицинских изделий (оборудования) и 90 реанимобилей".
Согласно сообщению, недавно за средства, собранные через UNITED24, было также приобретено почти 5 тысяч аппаратов внешней фиксации.
Что такое UNITED24
Президент Владимир Зеленский в мае открыл проект United24. Платформа создана с целью сбора средств на поддержку Украины. Первым амбассадором глобального проекта United24 стал известеный футболист и тренер Андрей Шевченко.
Почти 200 млн долларов благотворительных взносов было собрано по состоянию на 5 октября в рамках платформы. На эти средства приобретено около тысячи дронов для военных и тысячи единиц медицинского оборудования.