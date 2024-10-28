Функции центральной МСЭК будет выполнять Украинский государственный научно-исследовательский институт медико-социальных проблем инвалидности.

Правительство во исполнение решений СНБО и президента Владимира Зеленского утвердило план по противодействию коррупционным и другим правонарушениям среди МСЭК.

В Министерстве здравоохранения Украины сообщили, что этот план предусматривает:

создание рабочей группы для пересмотра решений, которые принимали МСЭК, в частности в отношении должностных лиц;

разработку Минздравом и Минцифры плана цифровизации прохождения всех этапов экспертизы;

быстрый аудит всех пенсионных выплат по инвалидности прокурорам и другим должностным лицам государственных органов, который проведет Пенсионный фонд вместе с ГБР, Нацполицией и СБУ;

вынесение на рассмотрение правительства законопроектов от Минздрава и Минсоцполитики по комплексной реформе МСЭК.

Там напомнили, что Минздрав разработал законопроект о трансформации процессов оценки функциональности, установления инвалидности и ликвидации МСЭК, а также отдельно изменения в Бюджетный кодекс Украины. Сейчас он вынесен на общественное обсуждение. В начале октября законопроект был представлен на встрече с общественными организациями и экспертами.

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"Отметим, что система МСЭК состоит из учреждений центрального и регионального уровня. Минздрав образует только Центральную МСЭК, которая осуществляет организационно-методические функции. Региональная же вертикаль включает 328 МСЭК, из них 25 областных бюро и более 300 центрально-городских и межрайонных комиссий. Управление деятельностью областных бюро МСЭК осуществляет руководитель, который назначается и увольняется учредителем - областным советом. То есть руководители местных комиссий назначаются распоряжением председателя областного совета на основании решения областного совета", - сказано в сообщении.

В министерстве напомнили, что во время последнего заседания правительства были приняты изменения в Положение о медико-социальной экспертизе, которые позволяют Минздраву возлагать права и обязанности Центральной МСЭК на предприятие, учреждение или организацию, принадлежащую к сфере управления Минздрава, и имеет лицензию на осуществление хозяйственной деятельности по медицинской практике.

Отмечается, что по решению Минздрава Украины выполнение функций Центральной МСЭК, в частности по рассмотрению обжалований и проведению проверок обоснованности решений, принятых МСЭК регионального уровня, полностью передано в Украинский государственный научно-исследовательский институт медико-социальных проблем инвалидности Минздрава в городе Днепр. Там в течение 2024 года Минздравом создавалась необходимая материально-техническая база, что должно значительно упростить процесс прохождения экспертизы для людей.

"Алгоритм обжалования решений МСЭК пока не изменился. Если ваше дело было направлено на обжалование в Центральную МСЭК, то оно будет перенаправлено в Украинский государственный НИИ медико-социальных проблем инвалидности МЗ Украины в городе Днепр. С вами свяжутся по поводу рассмотрения и дальнейших действий, очередность рассмотрения будет сохранена", - добавили в Минздраве.

Реформа МСЭК - детали

Наработанный Министерством здравоохранения Украины законопроект о реформировании МСЭК глобально учитывает все, что необходимо. Об этом заявил председатель Комитета Верховной Рады Украины по вопросам здоровья нации, медицинской помощи и медицинского страхования Михаил Радуцкий.

Он напомнил, что еще в мае 2023 года правительство взяло на себя обязательства провести реформу МСЭК.

"Поэтому этот закон писался не на скорую руку, он уже прошел общественное обсуждение. По решению Совета нацбезопасности и обороны он должен быть внесен, то есть зарегистрирован в ВРУ до 1 ноября", - отметил нардеп.

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