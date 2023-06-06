На фоне подрыва российскими оккупантами Каховской ГЭС в Министерстве здравоохранения (Минздраве) напомнили, как оказывать первую домедицинскую помощь человеку, который тонет.
В Минздраве отметили, что в настоящее время есть риск затопления до 80 населенных пунктов. ""Большая вода" несет множество угроз, поэтому призываем прислушиваться к сообщениям из официальных источников органов власти", - призвали в министерстве.
Также там напомнили правила оказания домедицинской помощи тонущему человеку. В Минздраве отметили, что прежде всего важно убедиться, что спасение других не повредит самому спасателю. "Позовите на помощь, если не уверены в собственных силах. Помните, что оказывать первую помощь в воде могут только опытные спасатели. Если человек, которого вытащили из воды, не реагирует, вызовите экстренную медицинскую помощь по номеру 103", - рекомендовали в Минздраве.
Но сначала надо проверить, дышит ли пострадавший по принципу "слышу, вижу, чувствую". То есть надо прислушиваться к дыханию ("слышу"), посмотреть, двигается ли грудная клетка ("вижу"), почувствовать, дышит ли человек, приблизив к его рту щеку ("чувствую")
Если да:
- положите человека спиной на ровную твердую поверхность;
- максимально разогните голову пострадавшего, выдвиньте нижнюю челюсть (если уверены, что человек не получил травмы позвоночника);
- очистить рот от видимых посторонних объектов, например, грязи, песка.
Если пострадавший не дышит, надо выполнить 5 "спасательных вдохов":
- зажмите человеку нос и выдохните воздух ему в рот до подъема грудной клетки (если есть, воспользуйтесь барьерным устройством: маской-пленкой / маской-клапаном);
- повторите 5 раз.
Маленьким детям искусственное дыхание можно проводить, вдувая воздух в рот и нос. Надо проверить, появилось ли дыхание – если нет - немедленно надо начинать надавливание на грудную клетку:
- положите ладони (друг на друга) на середину грудной клетки пострадавшего;
- выпрямите руки в локтях и надавите на них весом собственного тела;
- сделайте 30 нажатий;
- повторите два искусственных вдоха.
Продолжать циклы "30 нажатий – 2 вдоха" до прибытия медиков или пока пострадавший не начнет дышать самостоятельно.
Если пострадавший - ребенок, проводить реанимационные мероприятия в соотношении 15 нажатий – 2 вдоха.
"Если не имеете барьерного устройства и не можете выполнять искусственные вдохи "рот в рт", проводите лишь надавливание на грудную клетку", - рекомендовали в Минздраве.
Если человек пришел в себя до приезда врачей, его следует согреть.
"Не оставляйте пострадавшего наедине. По возможности накройте его сухим теплым одеялом и дождитесь прибытия медиков", - подытожили в ведомстве.
Подрыв Каховской ГЭС
Сегодня российские захватчики взорвали Каховскую ГЭС. Сообщалось, что в зоне подтопления – десятки населенных пунктов, в которых проживают 16 тыс. человек.
В настоящее время уровень воды в Херсоне повысился на 2 метра. За 24 часа уровень воды может увеличиться еще на метр, а после этого вода пойдет на спад.