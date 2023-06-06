В Минздраве отметили, что прежде всего важно убедиться, что спасение других не повредит самому спасателю.

На фоне подрыва российскими оккупантами Каховской ГЭС в Министерстве здравоохранения (Минздраве) напомнили, как оказывать первую домедицинскую помощь человеку, который тонет.

В Минздраве отметили, что в настоящее время есть риск затопления до 80 населенных пунктов. ""Большая вода" несет множество угроз, поэтому призываем прислушиваться к сообщениям из официальных источников органов власти", - призвали в министерстве.

Также там напомнили правила оказания домедицинской помощи тонущему человеку. В Минздраве отметили, что прежде всего важно убедиться, что спасение других не повредит самому спасателю. "Позовите на помощь, если не уверены в собственных силах. Помните, что оказывать первую помощь в воде могут только опытные спасатели. Если человек, которого вытащили из воды, не реагирует, вызовите экстренную медицинскую помощь по номеру 103", - рекомендовали в Минздраве.

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Но сначала надо проверить, дышит ли пострадавший по принципу "слышу, вижу, чувствую". То есть надо прислушиваться к дыханию ("слышу"), посмотреть, двигается ли грудная клетка ("вижу"), почувствовать, дышит ли человек, приблизив к его рту щеку ("чувствую")

Если да:

положите человека спиной на ровную твердую поверхность;

максимально разогните голову пострадавшего, выдвиньте нижнюю челюсть (если уверены, что человек не получил травмы позвоночника);

очистить рот от видимых посторонних объектов, например, грязи, песка.

Если пострадавший не дышит, надо выполнить 5 "спасательных вдохов":

зажмите человеку нос и выдохните воздух ему в рот до подъема грудной клетки (если есть, воспользуйтесь барьерным устройством: маской-пленкой / маской-клапаном);

повторите 5 раз.

Маленьким детям искусственное дыхание можно проводить, вдувая воздух в рот и нос. Надо проверить, появилось ли дыхание – если нет - немедленно надо начинать надавливание на грудную клетку:

положите ладони (друг на друга) на середину грудной клетки пострадавшего;

выпрямите руки в локтях и надавите на них весом собственного тела;

сделайте 30 нажатий;

повторите два искусственных вдоха.

Продолжать циклы "30 нажатий – 2 вдоха" до прибытия медиков или пока пострадавший не начнет дышать самостоятельно.

Если пострадавший - ребенок, проводить реанимационные мероприятия в соотношении 15 нажатий – 2 вдоха.

"Если не имеете барьерного устройства и не можете выполнять искусственные вдохи "рот в рт", проводите лишь надавливание на грудную клетку", - рекомендовали в Минздраве.

Если человек пришел в себя до приезда врачей, его следует согреть.

"Не оставляйте пострадавшего наедине. По возможности накройте его сухим теплым одеялом и дождитесь прибытия медиков", - подытожили в ведомстве.

Подрыв Каховской ГЭС

Сегодня российские захватчики взорвали Каховскую ГЭС. Сообщалось, что в зоне подтопления – десятки населенных пунктов, в которых проживают 16 тыс. человек.

В настоящее время уровень воды в Херсоне повысился на 2 метра. За 24 часа уровень воды может увеличиться еще на метр, а после этого вода пойдет на спад.

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