В Министерстве не смогли четко ответить, какие именно лекарственные средства вошли в так называемый список ТОП-100.

В Министерстве здравоохранения не смогли четко ответить, какие именно лекарственные средства вошли в так называемый список ТОП-100, цены на которые с 1 марта должны были быть снижены на 30%. Об этом сообщает УНН со ссылкой на информированного собеседника.

Такой вопрос к Минздраву возник во время закрытого совещания с заместителем руководителя Офиса президента Ириной Верещук после того, как участники обратили внимание на наличие в списке препарата клофелин. Эффективность и актуальность этого средства в современной медицинской практике вызывает сомнения, и заместитель главы ОП Ирина Верещук поставила под сомнение целесообразность включения его в перечень "приоритетных" для удешевления.

Заместитель министра здравоохранения Эдем Адаманов, представлявший ведомство на совещании, не смог прокомментировать, почему именно этот препарат оказался в списке, и признал, что не помнит весь перечень ТОП-100. При этом он отметил, что список формировался "на основе данных компании Proxima Research".

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Однако это заявление фактически опроверг представитель самой компании, который также присутствовал на встрече. По его словам, аналитики Proxima Research не принимали участия в составлении списка, хотя готовы провести независимый анализ и определить, насколько он соответствует реальному спросу на украинском рынке.

Несмотря на это, Минздрав продолжил настаивать на том, что именно аналитика Proxima была базой для формирования списка. В ответ на это Ирина Верещук предложила Proxima подготовить объективный перечень действительно популярных лекарств среди украинцев и пообещала передать его президенту Владимиру Зеленскому.