В городе осталось менее 50% врачей.

В оккупированном Мелитополе медики отказываются получать зарплату в российских рублях, которые им навязывают захватчики. Врачи продолжают работать, но не принимают оплату в валюте РФ.

Об этом в эфире национального телемарафона новостей сказал городской председатель Мелитополя Иван Федоров.

По его словам, из города выехало большое количество врачей. Оставшиеся медики не могут закрыть все потребности граждан в помощи.

"Ситуация катастрофическая, более 50% врачей выехали еще в первые месяцы войны. Часть врачей осталась и продолжает спасать жизни. Мы в состоянии закрыть только экстренную помощь, реанимационную и то не полностью. Мы понимаем, под каким давлением находятся наши врачи, но они отказываются от получения российских рублей, которые им пытается навязать РФ. Целыми отделениями наши врачи работают, но не берут подачки", - сказал мэр.

Он добавил, что Мелитополь - центр госпитального округа, который обслуживал более полумиллиона населения.

Напомним, ранее СМИ писали, что в Мелитопольском районе оккупанты выдали людям пенсии фальшивыми рублями.

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