В Лондоне проходит благотворительный аукцион в поддержку детской больницы НГСЛ Охматдет, где сейчас лечат раненых детей, пострадавших в результате российской агрессии.
Об этом сообщили в Министерстве здравоохранения.
"На продажу выставили уникальную антивоенную картину Бэнкси 2005 года - Banksy’s CND Soldiers, unsigned. Картину на аукцион выставили анонимно", - отмечается в сообщении.
Аукцион продлится 27 марта. Торги начинаются от 20 тыс. фунтов стерлингов. Все деньги, вырученные с продажи картины, пойдут на помощь Охматдета.
Организаторы акции отмечают: "Несмотря на активные обстрелы и авиаудары Российской Федерации, специалисты "Охматдета" продолжают оставаться в Киеве для защиты и лечения детей и раненых, которых доставляют в больницы. Благодаря самоотверженной работе больницы своевременная медицинская помощь оказывается пациентам в полном объеме, а собранные средства обеспечат продолжение этой важной работы".
В Минздраве выразили благодарность благотворителям, которые приобщаются к сохранению жизни и здоровья украинцев во время войны.