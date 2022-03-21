Аукцион продлится 27 марта.

В Лондоне проходит благотворительный аукцион в поддержку детской больницы НГСЛ Охматдет, где сейчас лечат раненых детей, пострадавших в результате российской агрессии.

Об этом сообщили в Министерстве здравоохранения.

"На продажу выставили уникальную антивоенную картину Бэнкси 2005 года - Banksy’s CND Soldiers, unsigned. Картину на аукцион выставили анонимно", - отмечается в сообщении.

Аукцион продлится 27 марта. Торги начинаются от 20 тыс. фунтов стерлингов. Все деньги, вырученные с продажи картины, пойдут на помощь Охматдета.

Организаторы акции отмечают: "Несмотря на активные обстрелы и авиаудары Российской Федерации, специалисты "Охматдета" продолжают оставаться в Киеве для защиты и лечения детей и раненых, которых доставляют в больницы. Благодаря самоотверженной работе больницы своевременная медицинская помощь оказывается пациентам в полном объеме, а собранные средства обеспечат продолжение этой важной работы".

В Минздраве выразили благодарность благотворителям, которые приобщаются к сохранению жизни и здоровья украинцев во время войны.

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