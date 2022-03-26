Мэр столицы призвал владельцев аптек работать.

Мэр Киева Виталий Кличко заявил, что в столице хватает лекарств, и есть запас на случай чрезвычайных ситуаций.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он сказал во время телемарафона.

На вопрос, как работают больницы в городе и всем ли они обеспечены, городской голова ответил:

"У нас хватает лекарств. Более того, нами сделан запас лекарств на случай чрезвычайных ситуаций, которые могут случиться в Киеве. Мы надеемся, что этого не будет. Но, впрочем, запас у нас есть".

Кроме того, по словам Кличко, в Киев поступает также помощь в виде запасов медикаментов.

"Почти все медикаменты есть", - заверил он и обратился к владельцам аптек, чтобы они осуществляли свою работу.

Больницы, сказал Кличко, "работают в обычном режиме".

Напомним, ранее глава Киевской городской военной администрации Николай Жернов заявил, что на всех жителей Киева созданы запасы продуктов длительного хранения. По его словам, в столице развернуты пункты приготовления пищи, горячие обеды можно получить в каждом районе.

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