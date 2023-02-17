В одном из заведений пострадали несколько человек, они отравились яйцами пашот.

Для бизнесмена Андрея Ставницера завтрак в одном из ресторанов Киева обернулся тяжелым отравлением, симптомы почувствовал почти сразу, когда вышел из заведения. Как говорится в сюжете "Сніданку з 1+1", уже через 1,5 часа состояние мужчины резко ухудшилось.

"Потом меня отвезли в больницу, первые двое суток я практически не помню, меня капали всем. У меня были спазмы в животе, лихорадка, температура под 40", — поделился бизнесмен.

Врачи поставили диагноз: у пациента острая кишечная инфекция, вызванная бактерией сальмонеллой. После выздоровления Андрей обратился за объяснениями к владельцам заведения. Оказалось, пострадали еще несколько человек, они отравились яйцами пашот.

И вот случается свежая история: сальмонеллу обнаружили еще в одном заведении Киева в Голосеевском районе. У всех госпитализированных болезнь тоже связана с употреблением яиц, а еще - лосося.

Пищевой технолог Лариса Баль-Прилипко отмечает, что основной источник сальмонеллы - животные, то есть сама курица, но если на предприятии нет нарушений, птицы здоровы, а потребитель отравился яйцом, то инфекция попала туда другим способом. Мясо и рыба - это тоже продукты, где размножается опасная инфекция, поэтому эксперты советуют хранить их правильно.

Врач-инфекционист Роман Пономаренко назвал симптомы сальмонеллеза:

повышение температуры тела;

тошнота;

рвота;

разжиженный стул;

сильные болевые ощущения, начиная от пупка и до участка желудка и выше справа.

Стоимость лечения от сальмонеллеза в частных клиниках достигает десятков тысяч гривень, оно длительное.

Так, специалисты советуют перед приготовлением мыть яйца теплой водой, хранить их в прохладном месте. И также призывают не покупать этот продукт в непроверенных местах.

Справка УНИАН. Кишечными инфекциями называют целую группу заразных заболеваний, которые в первую очередь поражают пищеварительный тракт. В этой группе всего насчитывают более 30 видов болезней.

Наименее опасным является пищевое отравление, а самые опасные - ботулизм, холера, сальмонеллез, брюшной тиф, бруцеллез и дизентерия.

При кишечных инфекциях вначале у человека появляются симптомы обычного острого респираторного заболевания - вялость, слабость, снижение аппетита, головная боль и повышение температуры.

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