Разбираемся, какие продукты повышают уровень холестерина и чем их можно заменить в повседневном рационе.

Хотя холестерин играет важную роль в работе организма, его избыток может негативно сказаться на здоровье сердца и сосудов. Поэтому люди, для которых это важно, должны знать условно "плохие" продукты - которые содержат холестерин - и "хорошие", с его минимальным количеством.

Эксперты из портала WebMD рассказали, что нельзя есть с повышенным холестерином и как улучшить рацион, убрав из него всего несколько привычных блюд.

В каких продуктах много холестерина - выбор врачей

Холестерин – это жироподобное вещество, норму которого наш организм вырабатывает самостоятельно (в печени). Однако его также прибавляют некоторые продукты - богатые холестерином колбасы, мясо, рыба и, в общем, почти вся пища животного происхождения.

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Итак, если вы хотите контролировать питание и знать, в чем много холестерина, прежде всего, следует обратить внимание на обыкновенные яичные желтки – одно яйцо, по словам врачей, содержит около 180-200 мг, то есть более половины суточной нормы.

Также в продукты с холестерином часто включают сыр, хотя точный его уровень зависит от сорта и жирности. Например, по данным медицинского портала Fatsecret, один ломтик твердого сыра из пастеризованного коровьего молока (около 20 г) содержит примерно 18 мг холестерина.

Среди других продуктов можно выделить:

креветки - содержат холестерин в количестве около 170 мг на 110 г;

внутренние органы животных, особенно говяжья печень - примерно 333 мг холестерина на 85 г;

сардины - 40 мг холестерина в 28 г продукта.

Кроме того, много холестерина и насыщенных жиров содержится в фастфуде, особенно в жареных блюдах. Так что регулярное употребление подобной пищи может негативно влиять на уровень жиров в крови (так называемый липидный профиль).

Чем заменить продукты, где много холестерина - полезные альтернативы

Если же вам нужно снизить потребление холестерина, есть более здоровые альтернативы. Например, яичные белки, в отличие от желтков, совершенно не содержат холестерина, но при этом вполне подходят для приготовления многих блюд.

Вместо жирных сортов сыра лучше выбирать сорта с пониженным содержанием жира - так, согласно исследованию из журнала EJCN, хорошим вариантом является сыр чеддер. А хорошей заменой красному мясу может стать куриная грудка – в ней меньше холестерина, при этом она остается весьма ценным источником белка.

Наконец, чтобы не искать по отдельности, в каких морепродуктах много холестерина, а в каких - мало, почти всегда лучше отдавать предпочтение постным видам: тунцу, треске, минтаю, хеку и судаку. Именно такие виды рыбы, по данным исследований, опубликованных в журнале Nutrition Reviews, не ухудшают липидный профиль при потреблении.

Также рекомендуется выбирать запеченные блюда вместо жареных, поскольку запекание требует меньшего количества масла и, тем самым, помогает уменьшить потребление вредных жиров.

Кроме того, полезно включать в рацион бобовые – фасоль, чечевицу и другие виды бобов. Они вообще не содержат холестерина, но при этом богаты растительным белком и клетчаткой, что, в свою очередь, помогает поддерживать нормальный уровень холестерина в крови при регулярном употреблении.

В итоге, зная, какие продукты содержат холестерин, а какие - нет, вы сможете проще формировать ежедневный рацион и поддерживать здоровье сердца и сосудов.

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