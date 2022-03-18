Все врачи зарегистрированы в Национальной системе ЭСОЗ, их данные и квалификация подтверждены МОЗ.

В Helsi обновили сервис онлайн-консультаций врачей для всех украинцев.

Приемы проводят врачи всех специальностей – как государственных, так и частных медучреждений, информирует пресс-служба КГГА.

Все онлайн-приемы бесплатны, даже при обращении к врачам частных медицинских учреждений. При этом направление к узкому специалисту не требуется. Для онлайн-приема также НЕ нужна подписанная декларация: можно записаться к врачу, независимо от места его расположения.

Для этого нужно:

перейти по ссылке и выбрать врача нужной специальности;

выбрать удобный день и время;

дождаться выбранного времени.

просмотреть индивидуальные расписания онлайн-приемов можно на странице каждого врача.

После консультации вы сможете просмотреть детали приема в кабинете Helsi.

Все медики зарегистрированы в Национальной системе Электронной системы охраны здоровья, их данные и квалификация подтверждены МОЗ. До сервиса Helsi ежедневно присоединяются врачи со всей Украины, даже те, которые сейчас находятся заграницей.

Напомним, что согласно Указу президента, с 24 января 2022 года украинцы старше 60 лет могут купить лекарственные препараты по карті Єпідтримки. "Ковидную тысячу" можно потратить на лекарственные средства и препараты рецептурного отпуска, кроме БАДов, лекарственной косметики и товаров медицинского назначения (медицинских приборов).

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