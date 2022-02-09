Медик призвал украинцев придерживаться стоматологической культуры.

По статистике ВОЗ, стоматологов боятся 30% всего населения мира. Сегодня, 9 февраля, в Международный День стоматолога, врач-стоматолог Андрей Клеванец развенчал несколько распространенных мифов о лечении зубов.

Да, в эфире программы "Сніданок з 1+1", дантист в первую очередь призывал к стоматологической культуре.

"Каждый человек должен ходить к стоматологу раз в пол года на гигиену. Именно профессиональную. Как бы хорошо каждый человек не чистил зубы, все же у каждого есть свой биотип десен, свое соотношение зубов. Только стоматолог может подобрать, какое количество щетинок должно быть на вашей зубной щетке, под каким углом ее надо ставить к своему зубу во время чистки, как правильно держать щетку. Очень часто ошибки во время чистки возникают тогда, когда человек прилагает слишком много усилий: таким образом можно и эмаль стереть, повредить десны, а инфекция разнесется по всему организму", - подчеркнул стоматолог.

Чтобы правильно выбрать своего стоматолога, Клеванец советует в первую очередь посмотреть на его работу, на отзывы его пациентов и его опыт.

Также, по словам врача, если вы чувствуете резкую боль в зубе, не стоит заниматься самолечением, а сразу обращаться к стоматологу.

"Очень рискованно самому себе ставить диагноз и заниматься самолечением. Лучше хотя бы по телефону проконсультироваться с врачом, описать свою боль и понять, каким образом его избежать. Если разболелся зуб посреди ночи - выпейте обезболивающее, но утром - сразу к врачу", - призывает Клеванец.

Напомним, ранее врач-стоматолог рассказал о влиянии жвачки на организм человека.

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